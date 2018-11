Muñiz: "Tenemos quen seguir trabajando y no desesperarnos"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, acudió a la sala de prensa del estadio Francisco de la Hera triste por la derrota de su equipo, pero quiso quitar hierro al traspié de los albicelestes. Su lectura de lo ocurrido en los 90 minutos fue la siguiente: "Cuando los resultados no so buenos, es por algo. Empezamos bien el primer cuarto de hora, luego perdimos el control y facilitamos al Extremadura su trabajo. Ellos nos metiron el gol y después, cuando nosotros merecimos en la segunda parte empatar, no lo metimos. Ésa fue la diferencia", aseguró.

Muñiz defendió la actitud de sus jugadores. "No creo que perdimos por no echarle ganas, el equipo deja siempre todo lo que tiene, trabajando y poniéndole ganas. Ése no es el problema. Pero es cierto que fuera de casa estamos sumando pocos puntos y lo que hay que hacer es mejorar para mantenernos en la zona alta", apuntó.

El técnico asturiano cree que el resultado pudo haber sido otro si su equipo hubiera estado acertado de cara al gol. "Fue una pena. El partido estuvo muy igualado. En la segunda parte tuvimos ocasiones para empatar y si lo llegamos a hacer quizás habríamos tenido opciones de ganar, pero no fuimos capaces. Tenemnos que sacar conclusiones, seguir trabajando y no desesperarnos".

Muñiz reiteró, una vez más, lo difícil que es esta categoría. "Nos vamos disgustados por no conseguir la victoria, pero la categoría te exige mucho trabajo y paciencia y eso no va a fallar. Vamos a tratar de mejorar los números fuera de casa, pero si vemos el global de casa y fuera, seguimos en la parte alta de una categoría que no es nada fácil. Si miráramos solo los partidos de casa seríamos campeones. No hay que mirar solo los de casa o solo los de fuera, hay que analizar el global de todos", reiteró.

Sorprendió el cambio antes del descanso de Renato Santos y la no presencia en el partido de Dani Pacheco. El técnico lo explicó. "Lo de Renato fue porque queríamos más profundidad y con Hicham teníamos más velocidad y presencia en el área rival. Podía haberlo hecho en la segunda parte, tras el descanso, pero queríamos sorprender en esos últimos minutos del primer tiempo con un cambio que no esperaban. Pacheco tiene mucha competencia en esa posición, el que mejor nivel tenga será el que jugará. Son seis en ese puesto y solo pueden jugar dos, por lo que siempre hay cuatro que están fuera", sentenció.