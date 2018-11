Uno por uno del Extremadura - Málaga

ONTIVEROS

(5) El mejor del partido

Fue el jugador del Málaga, que sin mostrar todo su potencial, más llegó al área rival. Lo intentó constantemente con disparos lejanos, pero sin suerte. Casi marca de falta directa. Aún así, pecó de individualista al final del partido. De los pocos que se salvan.

MUNIR

(4) Luces y sombras

El marroquí volvía a la titularidad. No pudo hacer nada ante el zapatazo de Márquez en el gol, pero en la jugada anterior tuvo una mala salida que descolocó al equipo. Sacó una buena mano a otro tiro del exmarbellero.

IVÁN RODRÍGUEZ

(4) Sacrificado

Sufrió durante todo el partido y no estuvo fino en sus internadas por la banda. Además, Muñiz, ya a la desesperada, le sustituyó por Lacen para cambiar el dibujo táctico e intentar irse a por el empate.

DIEGO GONZÁLEZ

(3) Desdibujado

Si ante el Nástic su partido fue impecable, ayer bajó sus prestaciones. Estuvo impreciso, poco contundente y al final fuera de sitio tras el cambio de dibujo de Muñiz. No fue el mejor partido del gaditano.

PAU TORRES

(4) Blando

Tuvo un buen arranque e incluso gozó de una buena ocasión de cabeza. Pero en cuanto el Málaga perdió el control del partido comenzó a sufrir. Pecó de falta de contundencia en el gol del Extremadura, como el resto.

RICCA

(4) Protestón

El capitán blanquiazul no tuvo su mejor actuación. Pese a que fue de lo mejorcito de la defensa, tampoco estuvo a la altura. Se perdió en protestas con el colegiado y en ataque no aportó casi nada.

ADRIÁN

(4) Mermado

Intentó mandar en el centro del campo desde el comienzo, pero poco a poco su presencia se fue diluyendo. Acabó tocado en el cuádriceps y buscó el «gol del cojo». Hoy será sometido a pruebas.

N'DIAYE

(4) Exigido

El centrocampista africano puede ser el jugador con el físico más diferenciador de la categoría, pero a veces no basta solo con su corpulencia. En el cuerpo a cuerpo supera a todos, pero debe aportar más en el juego.

RENATO SANTOS

(5) Sin tiempo

Titular por segundo partido consecutivo y sacrificado en el minuto 40 cuando estaba siendo el más destacado del Málaga. Sorprendió el cambio de Muñiz. Antes, el juego del equipo se canalizó por su banda.

JUANPI

(2) Superado

Fue el elegido por Muñiz para acompañar a Blanco Leschuk arriba, pero no dio la talla. No está acostumbrado a jugar en esa posición y no dio una derechas. Fue uno de los sacrificados al descanso.

BLANCO LESCHUK

(4) Desacertado

El argentino no apareció en toda la primera mitad, muy solo arriba y sin peligro. En la segunda si tuvo más presencia en el juego, pero estuvo negado de cara a gol. Falló una ocasión clarísima y otra se la sacó el portero.

DESDE EL BANQUILLO

Hicham (4) Entró por Renato para darle verticalidad al equipo pero no consiguió irse nunca de su par.

Héctor (4) Peleón pero poco más.

Lacen (sc) Su entrada cambió el dibujo táctico.