Adrián, mínimo un mes de baja

Malas noticias para el Málaga CF. Uno de los fijos del once titular de Juan Ramón López Muñiz, el centrocampista Adrián González, no volverá a jugar al fútbol hasta 2019. El futbolista sufre una lesión muscular y tendrá que estar fuera del césped durante más de un mes. El club informó este martes al mediodía que el madrileño, tras ser ser sometido a pruebas médicas este pasado lunes para determinar el alcance de sus molestias físicas, sufre una rotura fibrilar de grado I-II en el cuadríceps de su pierna derecha. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión del jugador, aunque su regreso al trabajo no está previsto nunca antes del mes.

Adrián jugó los 90 minutos del encuentro en Almendralejo, en la derrota del Málaga CF ante el Extremadura del pasado domingo (1-0 en contra), y concluyó el choque con algunas molestias en el cuádriceps de su pierna derecha. Fue un partido de mucho esfuerzo en lo físico y Adrián ya arrastraba molestias en esa zona.

El malaguista se perderá al menos un mes de competición, por lo que será baja segura para este fin de semana ante el Granada en La Rosaleda. Adrián tampoco podrá estar disponible para la visita a Mallorca, así como el duelo con el Cádiz en Martiricos y la visita al Carlos Tartiere en Oviedo. Salvo recuperación repentina, Adrián estará de baja hasta el parón liguero de final de año y empiece a trabajar con el grupo en 2019.