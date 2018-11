El cuádriceps de Adrián también dice basta

Adrián González y Lacen, uno de sus posibles sustitutos en el once, durante un entrenamiento.

Adrián González no volverá a jugar con el Málaga hasta el próximo año. Una rotura fibrilar de grado I-II en el cuádriceps de su pierna derecha le deja en el dique seco hasta nuevo aviso y en el club no forzará para que el madrileño regrese hasta que su lesión no esté 100 % curada. Un nuevo contratiempo para Muñiz, que ve como otro de sus pilares cae en combate y además, con otra lesión muscular. Son ya ocho los jugadores del Málaga en esta temporada que han caído lesionados por problemas musculares, una cifra considerable y que preocupa en la entidad.

Cifu, Renato Santos, Koné, Pacheco, Luis Hernández, Juanpi, Haksabanovic y el propio Adrián forman parte de la extensa lista de lesionados musculares que tiene o ha tenido el Málaga en estos primeros meses de competición. En el club hay hermetismo sobre el asunto e incluso Muñiz quiso restarle importancia a tantas lesiones en público y aseguró que es algo normal y que sucede en todos los equipos.

El centrocampista madrileño, entre algodones antes de jugar el pasado domingo ante el Extremadura, se lesionó en los últimos minutos del partido y pese a que pudo acabar el duelo -Muñiz ya había agotado los cambios-, ya las primeras exploraciones no eran nada optimistas. Así, las pruebas realizadas el lunes al centrocampista determinaron esta lesión, que deja al técnico asturiano sin uno de sus pilares claves en el centro del campo.

Adrián se perderá, por lo pronto, los cuatro próximos partidos con el Málaga -Granada, Mallorca, Cádiz y Oviedo- y habrá que ver como está de su lesión tras el parón navideño. En todo caso, se une a Luis Hernández y Koné, que tampoco regresarán a la dinámica del equipo antes de fin de año.

Para sustituir a Adrián, motor del Málaga en este arranque liguero, Muñiz tiene varias opciones. Mehdi Lacen es la principal opción y la más natural. El franco argelino ha jugado siete partidos este curso, tres como titular, y en Gijón rindió con buena nota. Otras variantes dentro del primer equipo son Boulahroud, con un papel más residual; y opciones más ofensivas menos del gusto de Muñiz como Juanpi o Pacheco.

Además, cabe la posibilidad de que el técnico asturiano mire al filial para reforzar la parcela ancha mientras Adrián este fuera. Iván Jaime y Keidi Baré, que entrenan habitualmente con la primera plantilla, pueden tener más protagonismo.