Muñiz: "No hay que dramatizar por perder un partido"

Juan Ramón López Muñiz, además de referirse a la llegada del jeque Al-Thani a Málaga y de cómo puede afectar el juicio que tendrá el próximo martes con BlueBay, ha analizado otros asuntos del equipo ante el derbi de mañana sábado contra el Granada en Martiricos:

Potencial del rival: "No le tenemos miedo a nadie. Tenemos que respetar a todo el mundo sabiendo que viene un buen equipo. Lleva en la parte alta desde que empezó la Liga. Si hablamos de que el Granada es un equipo bueno nosotros también lo somos porque estamos por encima de ellos. Va a ser uno de los mejores partidos que puede dar la Segunda División, con un gran ambiente, con dos equipos en buen momento de forma y peleando por cosas importantes. Lo que tenemos que tener es máxima concentración. Espero que se vea muy buen partido porque hay dos equipos con muy buen nivel".

Conclusiones derrota ante el Extremadura: "Las necesarias, los profesionales tenemos que analizar todas las situaciones que se dan durante los partidos y corregir las situaciones que podamos mejorar y seguir trabajando. Un partido ni nos va a hacer ascender ni descender. Lo que se pretende es que alcancemos su mejor nivel. Estamos en buena línea. No dramatizamos por una derrota, la competición te pone ahí".

Mala racha fuera de casa: "La competición es muy dura. Después de tantos comentarios de la mala racha fuera de casa me he puesto a analizar qué puntos llevan los demás equipos y vi que estamos en la línea del resto. Creo que somos el quinto o sexto que más puntos tenemos fuera de casa. Nosotros tenemos 8 puntos, no es dramático. Hay que tener en cuenta que los equipos en casa salen muy fuertes y hay mucha igualdad".

Granada rival directo: "Todos los partidos son importantes. Esperemos no tener que lamentar los puntos que nos dejamos en el camino. Los de mañana son importantes porque viene un rival de la parte alta de la clasificación, juegas en casa, con tu afición y vamos a dar un gran nivel. Va a ser un partido en el que se enfrentan dos de los mejores equipos de la categoría o que al menos más puntos tienen. Vienen de varios partidos sin ganar, una situación normal en la categoría".

Posible once ante el Granada: "Normalmente le doy muchas vueltas al once, pero esta semana no más que otras. Sé que todos están diponibles, que están bien y a partir de ahí sé que voy a dejar muchos fuera que se merecen estar. Por perder un partido no podemos dramatizar. Hay que tener tranquilidad. Porque nos salga un mal partido no voy a flagelarlos. Jugarán, no sé si los mismos, pero los que piense que están mejor. Tienen que ser once más los tres cambios y cuatro que están en el banquillo. No se consigue nada sin todo el equipo, independientemente de los que jueguen. No hay que dramatizar.

Ambiente del partido: "Intentaremos que la afición se sienta orgullosa de su equipo. Jugaremos mejor o peor pero el equipo lo va a dar todo. Hay una rivalidad sana, ojalá que la gente disfrute y haremos todo lo posible para que los puntos se queden aquí. Será un gran partido entre dos de los aspirantes a abandonar la categoría. Todos los que estamos ahí arriba sabemos la dificultad. La clave es saber competir y los equipos que estamos arriba sabemos competir: Alcorcón, Granada, Albacete, Málaga, Mallorca... Ahora llega el Osasuna. Son los equipos que mejor compiten. No importan los nombres, importa que compiten.

Lesión de Adrián: Lo ideal es que estén todos para competir, pero las circunstancias por tarjetas, lesiones y demás te obligan a estar preparado. Tenemos que pensar en los que están disponibles. Adrián le toca parar y recuperarse lo antes posible. Parece que todo va fenomenal y que en breve puede volver a la dinámica del equipo. La semana que viene puede volver a entrenar siendo positivos.

Regreso de Harper: "Harper está bien, ha entrenado a buen nivel y sobre todo no ha tenido las molestias de la semana pasada. A partir de ahí está preparado para competir y ayudar al equipo desde el primer minuto".

Luis Hernández: "Decir que Luis va a llegar antes del parón navideño es jugar un poco a la ruleta. Él va muy bien, va progresando muy bien y tiene unas ganas enormes. Es positivo. No me jugaría a decir cuándo puede reaparecer. Parece que todo va mucho más rápido de lo que se pensaba, pero al final es una lesión muscular y hay que tener tranquilidad y evitar una recaída, al igual pasa con Adrián. Si fuera la última jornada de Liga y lo necesitáramos a vida a muerte seguramente podría jugar, pero a la altura en la que estamos consideramos que no".

Inexperiencia de la defensa: "La experiencia se gana jugando. Tenemos un equipo joven. Son jugadores que están preparados. Somos de los menos goleados de la competición y por lo tanto estamos haciendo las cosas bien. Cuando hablamos de defensay ataque no separaría a cuatro de los otros siete. Es un deporte de equipo y si el equipo funciona ataca bien y defiende bien".

Lesiones musculares: "Normalmente cuando se analizan las situaciones ves también lo que pasa en los equipos rivales. Todos tienen lesiones. Hablo con amigos de otros equipos y algunos te dicen que miran el parte médico y parece más un parte de accidentes. Cada equipo tiene sus problemas. Es una liga donde se compite a mucha intensidad. Es una liga donde el contacto físico y las segundas jugadas es prioritario. Ha mucha disputa... Hay también situaciones de terreno de juego: blandos, duros... situaciones normales que suceden en todos lados. No tiene que ser preocupante cuando tienes una plantilla amplia. No merece la pena lamentarse".