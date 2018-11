Muñiz, sobre el juicio del jeque con BlueBay: "No debería distraer al equipo"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha valorado la llegada de Al-Thani a Málaga 1 año y medio después de la última vez, aunque ha querido darle normalidad al asunto. "Él ha llegado cuando estábamos entrenando, ha saludado a todos los empleados del club. Ha sido todo muy breve y muy rápido. No soy quien para valorar la situación. Ha venido, ha saludado y creo que se ha marchado. Nosotros hemos seguido el entrenamiento con normalidad", ha dicho en rueda de prensa.

Al-Thani regresa a Málaga para asistir al juicio por la propiedad del 49% de sus acciones en un contencioso con la hotelera BlueBay, que comenzará el próximo martes. Una situación que según el técnico asturiano no tiene que afectar al equipo. "No debería distrarrnos. Estamos por encima de eso. Debemos preocuparnos de lo que nosotros podemos solucionar. Trabajamos para el Málaga y disponemos de todos los medios para poder entrenar y trabajar, el resto no nos tiene que despistar", ha comentado.

En ese sentido, ha incidido en que la plantilla está centrada en lo deportivo. "Nosotros solo podemos solucionar temas deportivos. En temas extradeportivos y de oficinas nosotros no podemos hacer nada, por lo tanto no tiene que descetrarnos. Seguimos en una liga larga, dura y que no nos permite el lujo de pensar en una situación de esas"