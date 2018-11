Muñiz prepara una revolución

El entrenador del Málaga CF, Juan Ramón López Muñiz, no quedó nada satisfecho tras el partido con el Extremadura.

El entrenador del Málaga CF, Juan Ramón López Muñiz, no quedó nada satisfecho tras el partido con el Extremadura. Arciniega

La vuelta de Harper y el sustituto de Adrián, las principales claves para un duelo de «gallitos»

A grandes males, grandes remedios. Y Juan Ramón López Muñiz ya tiene en mente un antivirus para paliar cualquier atisbo de crisis que haya podido crecer en su plantilla tras el partido contra el Extremadura en Almendralejo. El técnico asturiano busca soluciones a los males futbolísticos que está sufriendo su Málaga CF. Y aunque en La Rosaleda está funcionando, los síntomas son evidentes y se vienen poniendo de manifiesto desde hace jornadas, de ahí que no repita once -por una razón o por otra- desde hace cuatro semanas, tras perder en Pamplona y tras el caótico final de partido que acabó con remontada local.

Ahora, tras la debacle en tierras extremeñas, tampoco repetirá once. Principalmente porque hay otra baja de importancia en la plantilla, la ya conocida de Adrián González y su ausencia hasta comienzos de 2019. Pero también por demérito de varios jugadores, que no han podido o no han sabido aprovechar su oportunidad.

Hasta cinco cambios estudia llevar a cabo Muñiz en el once contra el Granada con respecto al que jugó de salida contra el Extremadura. Lo cierto es que la puesta en escena contra los azulgrana dejó pocos supervivientes. Pero una cosa es una revolución y otra sería un Big Bang blanquiazul, que podría hacer saltar todo por los aires.

Así, el técnico asturiano previsiblemente retocará todas las líneas. El cambio más inmediato es para buscar un sustituto de Adrián. El madrileño, que se lesionó en los últimos minutos del partido contra el Extremadura, no tiene un sustituto fijo. Pero hay varias opciones que puede utilizar Muñiz de partida. La más lógica sería colocar a Lacen, que ya ha jugado varios partidos y no ha desentonado. Menos probable parece que apuesto por Boulahroud, que lleva varias semanas sin ir convocado. Otras opciones es apostar por los canteranos Keidi Bare, que ni siquiera ha entrenado esta semana con el equipo, o Iván Jaime, que completó un partidazo con el filial la jornada pasada y ha estado los últimos entrenamientos a disposición del primer equipo.

Cambios no obligados



Muñiz también es consciente de que el experimento del domingo pasado con Juanpi de mediapunta salió rana. Y ahora que Jack Harper vuelve a asomarse en los entrenamientos, es muy posible que apueste por el fuengiroleño. O que a las malas, lo haga por Héctor Hernández, aunque el canario también desaprovechó la oportunidad en Extremadura.

Muñiz también dejó caer que no le gustó lo que estaba viendo en Almendralejo con el cambio antes del descanso de Renato por Hicham. Es posible que el portugués también se quede fuera del once para dar continuidad a Juanpi, en esta ocasión en la banda, o para intentar recuperar a Pacheco, que lleva dos partidos inédito en el banquillo.

Más cambios podrían llegar en la zaga, donde la pareja Diego González-Pau Torres dejó algunas dudas. La falta de contundencia y su juventud puede ser un hándicap para que se repita. La apuesta estaría en Lombán, posiblemente con Pau, que lo ha jugado todo hasta la fecha.

E incluso también podría haber cambios en el lateral derecho, donde Cifu lleva semanas esperando para recuperar su titularidad gracias al buen hacer de Iván Rodríguez. Pero esa circunstancia podría cambiar ante los nazaríes, ya que el granadino aporta mucho caudal ofensivo, precisamente lo que le está faltando al equipo en las últimas jornadas. Una pequeña revolución ante un rival directísimo.