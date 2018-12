Uno por uno del Málaga - Granada

RICCA

(6) El mejor del partido

Tuvo que lidiar con dos toros muy complicados como Vadillo y Pozo. Ambos cayeron mucho por su banda y Ricca los frenó casi siempre bien. Le faltó más presencia ofensiva pero controló la zaga siempre.

MUNIR

(5) Mala suerte en el gol

Una jornada más que vuelve a encajar Munir, aunque esta vez estuvo cargada de mala fortuna la acción ya que el disparo de Montoro tocó en un zaguero y le sorprendió. Por lo demás, despejó bien un tiro de Ramos.

CIFU

(5) Aportó

Al igual que Ricca, las bandas fueron ayer de lo mejor del Málaga. El granadino volvió al once tras varias jornadas de ausencia. Fue siempre como una 'moto', para lo bueno y lo malo. Pero dio desborde. Aportó.

DIEGO GONZÁLEZ

(5) Serio

Estaba en el punto de mira tras un partido algo blando en Extremadura pero ayer se mostró más serio. Controló bien a Adrián Ramos, que no se fue nunca de él. Dio pocas concesiones. Irregular sacando el balón.

PAU TORRES

(5) Paso al frente

Mejoró, o al menos lo intentó, en la salida de balón, donde asumió más responsabilidad que en otros partidos. Pero se equivocó en el tramo final colgando balones sin mucho peligro. Defensivamente, bien como Diego.

JUANPI

(3) Estéril

Parecía un infantil jugando con hombres. Y es que se perdió en el entramado defensivo del Granada. No aprovechó la lesión de Álex Martínez. No ganó ninguna lucha con la zaga rival. No creó desequilibrio. Se fue entre pitos.

N'DIAYE

(3) Sobrepasado

El centrocampista malaguista fue ayer una decepción. Tenía que haber marcado las diferencias y cometió demasiados errores. Su exceso de confianza le jugaron varias malas pasadas. No creo fútbol y estuvo muy espeso.

LACEN

(3) Intermitente

Aparecía y desaparecía a ratos del juego. No estuvo constante, prácticamente no ayudó a construir y se le vio cansado en los últimos tramos del partido. El mediocentro no llevó nunca peligro, sólo intentó destruir.

ONTIVEROS

(5) Negado

Se le vio ofuscado y contrariado, por eso posiblemente se quedó en la caseta en el descanso. Sin embargo, no dejó de intentarlo pese a que no tenía el día. Tuvo una ocasión clarísima para marcar, pero se durmió.

HARPER

(4) Regreso

El malagueño volvía tras cinco jornadas ausente pero no estuvo a su mejor nivel. Se le vio algo timorato, como si midiera sus acciones por miedo a una recaída. No creó desequilibrio. Disparó lento en una ocasión.

BLANCO LESCHUK

(4) Sin gol

Al delantero argentino se le ha olvidado marcar gol. Ayer tuvo al menos dos ocasiones muy claras para hacerlo, pero se le volvieron a negar. La primera nada más comenzar, y la otra en la segunda parte. Bajó muchos balones.

DESDE EL BANQUILLO

Pacheco (2) Muy lejos de su mejor nivel. Casi escondido en la banda. No regateó.

Renato (2) No profundizó por banda. No aportó nada.

Haksabanovic (sc) Salió con ganas y sin tiempo.