Un final de año peligroso

Se avecinan curvas para el Málaga CF. El calendario para cerrar este 2018 depara tres compromisos ante rivales en forma, en racha positiva y que pondrán más compleja la reacción que debe llegar por parte del equipo blanquiazul, una vez que atraviesa el peor momento de la temporada tras sumar dos derrotas consecutivas por vez primera.

El parón navideño para el fútbol español está a la vuelta de la esquina, pero antes los de Muñiz deberán hacer los deberes si no quieren que llegue carbón al inicio de 2019. Los blanquiazules, en lo que resta de mes de diciembre, visitarán al Mallorca (sábado 8, a las 18.00 horas), recibirán al Cádiz (viernes 14, a las 21.00 horas). Y cerrarán el año en Oviedo (sábado 22, a las 16.00 horas).

Lo que a priori no parecía un final de 2018 no demasiado complejo, los últimos acontecimientos han puesto serias dudas en que el Málaga CF sea capaz de sacarlo adelante. Sobre todo porque el conjunto de Muñiz no está en su mejor versión. El asturiano lleva semanas moviendo el equipo, consciente del bajón que está sufriendo la plantilla, pero no ha dado con la tecla para reactivarlo.

Si la derrota en Almendralejo fue dolorosa, la del sábado pasado en La Rosaleda contra el Granada no le fue a la zaga, ya que en Martiricos el Málaga CF no había dejado escapar ni un punto hasta la fecha.

Pero la sensación de impotencia del conjunto blanquiazul para igualar el marcador fue una demostración clara de que la maquinaria no está funcionando. Por eso, más allá de los rivales -los tres están por debajo en la clasificación, al menos de momento-, los síntomas del Málaga invitan poco al optimismo, al menos de salida.

De cualquier forma, no son tampoco los mejores acompañantes posibles para buscar una reacción. Porque el Mallorca lleva casi dos meses sin perder y está a sólo dos puntos del Málaga CF en la clasificación.

También llega el Cádiz, que suma siete victorias consecutivas. Y el Oviedo, que en casa se muestra más rocoso y fiable que lejos de ella.

En definitiva, tres de los equipos más en forma en el último mes y medio, lo que supone que el Málaga tendrá que tener sus cinco sentidos puestos y que deberá mejorar las prestaciones que ha ofrecido en estas últimas semanas.

Porque en una hipotética clasificación de las últimas siete jornadas, el Cádiz sería con seis victorias y un empate. El Mallorca, quinto con 13 puntos de los 24 posibles. El Oviedo, octavo con 11. Y el Málaga CF, decimoquinto con sólo 7 puntos. Es decir, sólo ha ganado un tercio de lo jugado.

Tres partidos que marcarán también el futuro cercano del Málaga CF con vistas al mercado invernal y con el inicio del 2019, un año que está obligado a ascender.