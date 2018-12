¿Debe el Málaga CF acudir al mercado de invierno para reforzar su plantilla?

El jeque Al-Thani, preguntado ayer a su salida de la Ciudad de la Justicia, dejó la puerta abierta a la llegada de refuerzos en el mercado invernal: «El señor Caminero será el que decida», dijo. Con el mes de enero a la vuelta de la esquina, el debate sobre si el Málaga CF debe reforzar su plantilla o quedarse como está se agita. Hay quienes aseguran que el equipo, pese a tener una base sólida y robusta para afrontar los seis meses de competición que quedan por delante, tiene posiciones en las que se necesita competencia. Los últimos resultados, además, alimentan ese debate. En cambio, otros consideran que el plantel confeccionado por José Luis Pérez Caminero y Juan Ramón López Muñiz no necesita retoques.

¿Debe acudir el Málaga al mercado invernal? Seguro que el director deportivo está muy atento y tiene en cartera numerosos nombres, pero ¿es realmente necesario? ¿Está abierto Muñiz a nuevas incorporaciones o está contento con los jugadores de los que dispone?

José Criado: "Al cesto le faltan mimbres"



PUESTOS COJOS | Un mediocentro defensivo, un lateral izquierdo y un delantero, las necesidades

Es evidente que el Málaga CF tiene que fichar, la cuestión es saber de cuánto dinero dispone y si podrá acometer todas las necesidades que tiene. No es una cuestión de reforzarse por gusto, de fichar por fichar. Son refuerzos de imperiosa necesidad, casi de supervivencia. Porque el Málaga CF sólo tiene un lateral izquierdo después de lesionarse Juankar. Sólo tiene a Adrián y N'Diaye de mediocentros titulares -Lacen está para emergencias-. Y sólo Blanco Leschuk es goleador en el Málaga CF. La cuestión es que si alguno de esos jugadores le 'resfría' -las últimas lesiones en el Málaga CF se cobran un mes de competición-, no hay margen de maniobra. Y un equipo que quiere -y necesita- ascender no puede dejar nada a la improvisación. En cuatro meses de competición la plantilla ha sufrido casi 15 lesiones, algunas de gravedad. Es previsible que en los próximos cinco meses, con toda la temporada ya en las piernas, se produzcan las mismas o incluso más. El Málaga debe estar preparado.

CORREGIR ERRORES | El Málaga CF tuvo un mercado de verano convulso y no pudo fichar todo lo que quiso

La plantilla del Málaga CF es la que es, con sus virtudes y sus defectos. Pero llegó al mes de septiembre condicionada por un verano muy convulso, en el que la dirección deportiva tuvo que lidiar con varios aspectos. El primero, deportivo, ya que descender genera un caos en la plantilla de una magnitud descomunal. Tuvo que soltar lastre de lo que no necesitaba e incluso de lo que necesitaba pero no podía matener. Y bajo las restricciones económicas del tope salarial, fichó lo que pudo en muchos aspectos. Ahora puede subsanar el error acudiendo al mercado invernal.

ELEVAR LA COMPETENCIA | Hay jugadores acomodados que no ven peligrar su puesto y necesitan competencia

A más jugadores suele haber también más competencia. Muñiz cuenta en su plantilla con algunos jugadores ya acomodados y que saben que su titularidad no está discutida. Eso es positivo en algunos aspectos, porque concede tranquilidad, pero también negativo en otros, porque acomoda al jugador. Como es difícil firmar titulares, el Málaga debe hilar fino para atar a jugadores que eleven ese nivel competitivo que exige luchar por el ascenso. Además, el Málaga, que aspira a estar luchando por el ascenso, es también un atractivo para jugadores que no están contando con minutos en Primera y que quieren revalorizarse.

José Luis Pérez Caminero, encargado de fichar en el Málaga CF. Foto: Arciniega

Manu Puga: "Una plantilla compensada"

FONDO DE ARMARIO | La plantilla del Málaga tiene recursos suficientes para afrontar lo que resta de curso

Una plantilla de 23 jugadores profesionales, si quitamos al lesionado Juankar y consideramos a Mula como jugador del primer equipo, considero que es un número de efectivos más que suficiente para mirar con tranquilidad a la segunda vuelta. Juankar es el único lesionado de larga duración, por lo que el club no tiene porqué esperar al mercado de invierno. Así, la plantilla es amplia, con dos o más jugadores por puesto. Y ya no es cuestión de cantidad, sino también de calidad. Los suplentes que han ido jugando por lesiones y sanciones de los teóricos titulares han cumplido con creces e incluso algunos han tenido momentos brillantes, como Mamadou Koné o Juanpi Añor.

CANTERA | Los mejores fichajes de invierno del Málaga CF están en el filial

23 jugadores profesionales más cinco chavales que entrenan a diario con el primer equipo y que alguno de ellos son importantes en los esquemas de Muñiz y acumulan muchos partidos. Iván Rodríguez, Jack Harper, Hicham, Keidi Baré o Iván Jaime son futbolistas que, sin serlo, son a todos los efectos alineables para Muñiz y han demostrado que tienen calidad y ganas para hacerlo igual o mejor que cualquiera que venga de fuera. Iván sustituyó a Cifu cuando se lesionó sin problemas, nadie se acordó de él en su ausencia y el canterano demostró que está preparado. Harper, por su parte, hasta su lesión se convirtió en la gran sensación en ataque del Málaga. Marcó dos goles y se convirtió en el socio perfecto de Blanco Leschuk. ¿Para qué pescar fuera si la solución la tienes en casa?

MERCADO COMPLICADO | El Málaga cuenta con pocos recursos y es un mercado sin grandes reclamos

Todos conocemos el mercado invernal y el poco «stock» de buenos futbolistas que depara. Acudir al mercado invernal es casi siempre sinónimo de tirar una moneda al aire. El Málaga lo sabe bien y sobre todo en los últimos tiempos ha fracasado cada vez que ha acudido a fichar en invierno. Encontrar un mirlo blanco en enero y más con las dificultades que tiene el club como el límite salarial parece una quimera. Los jugadores que se ofertan en el mercado invernal suelen ser aquellos que no juegan en sus clubes, por lo que necesitan tiempo de rodaje, adaptación y paciencia. Si para un equipo de Primera es complicado, para uno de Segunda es casi imposible.