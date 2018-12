Las claves del Málaga CF para el mercado invernal

Pese a que nada o poco ha trascendido del mercado invernal del Málaga CF, ya en pleno mes de diciembre el club blanquiazul tiene que tener claras sus preferencias, sus opciones y sus caminos a seguir para abordar en enero la ventana de fichajes. Un mercado que sirve para corregir algunos errores del pasado verano, pero ni mucho menos para cambiar un bloque ni una dinámica, como precisamente pudo comprobar el mismo Málaga CF el curso pasado.

Tras confirmar de manera velada y no con mucha entusiasmo el presidente del Málaga CF que el conjunto blanquiazul saldrá al mercado: « Hay muchas posibilidades, ya veremos lo que hace Caminero, la decisión final es suya», hay que tener en cuenta varias premisas en clave malaguista. La primera de ella es conocer cuántas fichas tiene el equipo blanquiazul ocupadas y de cuántas dispone. Actualmente hay 23 jugadores en la plantilla malaguista, aunque la prolongada baja de Juankar tras su lesión -rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha- le convierte en baja obligatoria una vez que se abra la ventana de fichajes.

El Málaga pudo acelerar una incorporación por el zurdo presentando un informe de lesión y dándole la baja federativa al sufrir una lesión mayor a cinco meses, pero sin embargo ha decidido esperar a enero.

Entonces, Muñiz tiene a 22 profesionales a sus órdenes, además de cuatro jugadores del filial que cuentan protagonismo absoluto con el primer equipo. Esa cuestión puede cambiar en los últimos días de mercado, ya que el Atlético Malagueño también está muy necesitado de fichas para reforzarse y el club podría conceder alguna ficha a Harper, Iván Rodríguez, Hicham o Mula -cuando se recupere de su lesión- para aligerar al filial.

Más allá de la problemática de fichas, el club tiene aún una plaza de jugadores extracomunitarios. Y es que aunque en la Liga 123 hay sólo dos plazas para extranjeros, el club sólo cuenta con Gustavo Blanco Leschuk en esa condición.

Sin embargo, el club podría estar más pendiente en los primeros días del mercado en dejar salir que en entrar. En el pasado mercado de verano la dirección deportiva no se pudo desprender de todo lo que deseaba. Y ahora puede llegar esa posibilidad.

Hay que recordar que el Málaga CF es un club vendedor en estos momentos, como demostró la salida de Recio el último día de mercado de verano. Es decir, que si un club de Primera División vuelve a llamar a la puerta del Málaga CF, tiene muy complicado decir que no.

Parece que el estatus de Juanpi en el equipo ha cambiado considerablemente y ahora no tiene el cartel de transferible a toda costa. Pero hay jugadores que siguen sin contar, como Miguel Torres, que es el único jugador de campo de la primera plantilla que no ha disputado ni un minuto en lo que va de curso. También ha cambiado, aunque no para bien, el rol de Héctor Hernández. El delantero canario ha quedado relegado a un segundísimo plano como jugador blanquiazul y ya no entra ni en las convocatorias pese a que Muñiz tiene carencias en ese puesto por las últimas lesiones. Andrés Prieto tampoco está contento con su rol, ya que es el tercer portero y no ha jugado ni un minuto. Pero el club necesita un tercer portero por la internacionalidad de Munir, sobre todo en mayo-junio.

Partida económica



Además, el Málaga CF tampoco cuenta con una gran partida económica para salir a fichar. Tras el desembolso de cerca de 300.000 euros del Málaga CF por el fichaje hace unos meses del marroquí Youssef Takioullah para el filial, la partida para fichar se ha rebajado a poco más de 200.000 euros. El límite salarial también se ha visto reducido para el conjunto blanquiazul en ese sentido.

Las prioridades, en cualquier caso, sí parecen definidas si no hay salidas inesperadas. El Málaga CF busca un lateral izquierdo -por la lesión de Juankar-, un mediocentro y un delantero. Alguno de los descartes de los equipos de Primera División, jugadores que no tienen protagonismo, pueden ser el objeto de deseo blanquiazul en este enero.