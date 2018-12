"Si no creo en la salvación no habría venido al Atlético Malagueño"

Manuel Real Jiménez, conocido futbolísticamente como Manolo Sanlúcar (Bornos, Cádiz, 18 de noviembre de 1972), empieza a sacarle fruto a la plantilla del Atlético Malagueño, tras tomar las riendas hace más de mes y medio en sustitución de Dely Valdés. Él sí cree que la permanencia es posible y considera que tiene jugadores para lograrlo. Eso sí, no descarta algún refuerzo para el mercado invernal y se pone a disposición de Muñiz para lo que necesite.

¿Qué balance hace de estos casi 50 días al frente del filial blanquiazul?

Para mí es un balance bastante positivo. Han sido unos días de muy intensos de trabajo. Le estamos echando muchísimas horas, doblando sesiones, viendo mucho a nuestro equipo. Contento por el día a día del equipo y por el rendimiento desde el primer partido. Supera las espectativas de cómo creía que me iba a encontrar el equipo.

¿Se encontró un equipo derrotado cuando llegó después de ocho derrotas consecutivas?

Sí. Es normal. El hecho de que un grupo lleve ocho derrotas en ocho jornadas y algunas de ellas muy crueles, perder así pueden afectar al aspecto anímico. Me encontré un grupo bastante cabizbajo, es normal, y con muchas dudas, sobre todo en la confianza individual. Pero también me encuentro un equipo que trabaja muy bien en el día a día, que no se ha abandonado pese a los resultados. En eso me apoyé para empezar a construir y llevar al equipo donde queremos, aunque aún tenemos margen de mejora. Tenemos gente generosa y con ganas de salvar la situación.

¿Los chavales ya se creen que pueden ganar y que pueden competir en Segunda B?

Yo creo que sí, incluso te diría que antes de ganar y antes de yo llegar. Pero en lo que me toca a mí habíamos visto que habían hecho partidos en los que merecían más. Hay situaciones como la del partido de Almería que refleja eso, pensando que el empate ya era malo nos vamos con todo en un córner para ganar el partido y resulta que al final pierdes por un gol en propia meta. Están preparados para ganar.

Cuando le llama Rafa Gil, director de La Academia, y le propone entrenar al filial ¿No le asusta viendo la dinámica del equipo?

Hombre, lo valoras todo. Hablamos varias veces antes de firmar. Resulta que yo al equipo lo había visto varias veces, en directo y también en vídeo. Me gusta tener controlado a todos los equipos del grupo. Lo había visto mucho. Creo que el equipo tenía una base sólida para poder decidir de inmediato, pero también quería hablar con la secretaría técnica del primer equipo para escuchar su opinión. Pero lo cierto es que cuando iban pasando los días yo me iba ilusionando más. La clasificación es cierto que si la mirabas te echabas para atrás, pero si la situación no era esa no me habrían llamado, esa es la verdad. Pero como pensaba que había mimbres en el equipo, había talento, que mi idea de juego se podía amoldar perfectamente a estos chavales y que había tiempo suficiente por delante. Pienso que la situación es reversible, sabiendo de la dificultad que entraña salir del descenso.

¿Llegó hablar con Dely?

No, no lo conozco. Pero de sus ocho partidos los vi todos, cuatro en directo y cuatro por televisión. Más o menos conocía la plantilla, el nivel de los jugadores. No me sorprendió lo que vi cuando llegué.

¿Y con Muñiz, le pregunta por cosas del filial?

No, hasta ahora no. Llevo en Málaga un mes y medio, estoy bastante centrado en el trabajo del equipo. Nosotros entrenamos en un sitio y ellos en otro, nos pisamos horarios y eso nos dificulta en ese sentido. Sí le dije a Rafa que me ponía a su disposición para cuando él quiera conocerme y saber cualquier cosa del filial. Entiendo que nos reuniremos pero la verdad es que desde que aterricé todo ha sido una vorágine, aún no tengo ni casa.

En Málaga mucha gente coincide en que la planificación deportiva del filial para afrontar una categoría tan dura como la Segunda B no ha sido la adecuada, ¿está de acuerdo?

Considero que la cantera del Málaga tiene mucho talento, ya no solo el filial, sino todos. Es de las canteras más importantes de España. Pero si puede ser que los problemas que ha podido tener el primer equipo tras el descenso hayan afectado al filial. De hecho, hay cuatro jugadores con ficha del filial que están con el primer equipo y no podemos contar con ellos porque son importantes para el Málaga. Estamos sufriendo eso, pero lo más importante para el club es que el primer equipo recupere la categoría y que esos jugadores de cantera lleguen al primer equipo. Es el objetivo principal del filial.

¿Qué daría por tener en el día a día a los Harper, Hicham, Iván o Mula?

Posiblemente no estaría yo aquí si esos futbolistas estuviesen en el día a día del filial. Seguro que con ellos los resultados hubiesen sido mejores, pero como he dicho antes lo importante es el primer equipo y aportar jugadores del filial. Que tantos jugadores del filial estén con el primer equipo es motivo de orgullo para el club.

¿Ve a algún jugador del filial con cualidades de dar el salto ya al primer equipo?

Dar el salto no es fácil. Es importante que aprendan a ser competitivos. El talento ya lo tienen muchos de ellos, que sean capaces de madurar. La Segunda B te da esa capacidad de madurar. Pero lo que han hecho los Harper, Iván o Hicham no es fácil. Hay que prepararlos, es una misión nuestra. Hay mucho talento y ahí están los jugadores que están pisando las selecciones como Iván (Jaime), Ismael o Hugo. Son jugadores que el club tiene mucha confianza depositada en ellos y su nivel es bueno. Ahora tienen que seguir creciendo y aprendiendo.

Ha mencionado a Iván Jaime, a mi parecer es un jugador especial, ¿está de acuerdo?

Sí. Es un jugador que es distinto. Tiene calidad, tiene esa percepción de lo que va a pasar antes que el resto, tiene capacidad de desborde, cambios de ritmo y es un gran pasador... Estamos hablando de un futbolista que el Málaga debe tener mucha ilusión de que pise el primer equipo pronto. Es un chico humilde, muy trabajador, pero también es muy joven y tiene que mejorar muchos aspectos y estoy seguro de que lo va a hacer.

Ahora tiene toda las fichas del equipo cubiertas, ¿puede que haya movimientos en el mercado invernal?

Sí. Siempre existe esa posibilidad y lo hablamos. Pero cuando llegué lo primero que dije es centrarme en los jugadores que tengo y tratar de sacarle lo mejor a todos. Hay tiempo hasta enero y si hay cosas que podemos tener en casa no salir a buscarlo fuera. Ojalá que en el mes de enero no tengamos que cubrir esa posición o ese perfil que ahora pensamos que nos puede faltar. Cuando yo he llegado han aparecido jugadores como Ismael o Hugo que no estaban participando y que ahora nos están aportando muchas cosas.

¿Qué le parece Youssef Takioullah, un fichaje de Al-Thani y que no tiene ficha con el equipo aunque se entrene con el filial?

Lleva unos 15 días con nosotros, tenía que resolver algunos asuntos con su documentación y la verdad es que el chaval no está al nivel físico de sus compañeros. No sé si es que no ha podido entrenar todo lo bien que necesitaba. Ahora se está adaptando al ritmo del equipo y a la línea de trabajo que marcamos. Ahora sería precipitado hablar de él, vamos a esperar a que se ponga a tope y a partir de ahí valoraremos.

Por último. ¿Se salva el Atlético Malagueño?

Yo sí creo que podemos salvarnos. Si no viese opciones de permanencia no hubiese venido, está claro. El tiempo es nuestro mejor aliado y creo en el perfil de jugadores que tenemos. Creo que la plantilla puede. La situación en la que estamos es muy complicada y no podemos pensar en la clasificación. Cuando llegue febrero o marzo tenemos que estar posicionados con opciones de salvar la categoría. Ahora aunque ganemos tres o cuatro partidos seguidos no vamos a poder salir del descenso. Sería bueno ganarlos, pero esto es muy largo.