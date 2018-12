Muñiz: "No veo momento complicado en cuanto a resultados"

El entrenador asturiano del Málaga CF ha pasado esta mañana de jueves por sala de prensa para analizar la actualidad blanquiazul y para hablar del próximo compromiso de los malaguistas, que es este sábado ante el Mallorcar en tierras baleares. El técnico asegura que el equipo no atraviesa "ningún momento complicado" pese a las dos derrotas consecutivas.

El técnico se ha mostrado tranquilo con el trabajo del equipo. "El equipo está en una zona alta de la tabla, compite bien, trabaja bien y, por lo tanto, tiene muchas señas de buena salud. No tiene ningún problema, no veo momento complicado en cuanto a resultados. El vestuario sabe lo difícil que es conseguir los objetivos que están en mente, sabe de la dificultad y ellos saben lo largo que es la categoría y que hay rachas que enlazamos un montón de victorias consecutivas. Estamos en otra situación en estos momentos, pero saben que en cualquier momento se revierte y vuelve otra vez a una situación normal".

El técnico habló sobre la trayectoria hasta el momento. "Estamos entre los equipos más en forma durante las primeras 15 jornadas. Hay que mantener la tranquilidad. Vamos a valorar mucho a los rivales y respetarles muchísimos. En la categoría cualquier rival te puede ganar y a cualquier rival puedes ganar, y en eso estamos. Cuando vienes de un descenso drástico es difícil. Pero somos un equipo y necesitamos que todo el mundo esté bien".

"Tenemos ejemplos a lo largo de la temporada de otros equipos y hay que darle cierta normalidad, y mucho trabajo. Sabemos la responsabilidad que tenemos y estamos preparados para una temporada larga, difícil, dura y como se preveía de antemano", comentó sobre la responsabilidad del equipo.

El Málaga tiene ahora una racha compleja antes de acabar el año 2018 y habló sobre el duelo con el Mallorca. "Es un partido muy abierto en el que cualquiera de los dos equipos puede ganar y nosotros vamos a hacer el trabajo lo mejor posible para intentar traer los puntos para Málaga y seguir viendo la parte alta de la clasificación muy cerca. El líder está a cuatro puntos y tenemos que tener tranquilidad y valorar mucho a los rivales y respetar. Vamos a jugar un partido a Mallorca ante un buen rival, difícil, que encaja pocos goles, que tiene muy claro lo que tiene que hacer y está muy bien trabajado y equilibrado. No me sorprende este equipo".

Muñiz habló de la sequía de Blanco Leschuk. "No marcar goles no es el problema. Lo sería no crear ocasiones. Blanco Leschuk marcará muchos goles. Está curtido en muchas batallas. Es el trabajo del delantero pelearse con los rivales".

Y también sobre la posible reaparición de Luis Hernández. "No me atrevo a contestar sobre si estará antes de que acabe el año. Su progresión es buena y se está recuperando rápido. Progresa bien y está acortando plazos".

Sobre el juicio de Al-Thani con BlueBay, el míster volvió a reiterar su idea. "Estamos al margen, no nos debe preocupar".

Y por último, Muñiz habló del buen ambiente y del almuerzo del equipo el pasado miércoles. "Ya hemos hecho tres o cuatro este año. Hay un buen ambiente. No hay motivos especiales para hacerlas".