Al-Thani se marcha de Málaga

Al-Thani ya no está en Málaga. El presidente blanquiazul ha tomado un vuelo de regreso a Catar esta tarde y se ha despedido del malaguismo a través de las redes sociales. Con un escueto "Goodbye to our family in Málaga. To Catar" ha anunciado su marcha después de que haya cumplido sólo siete días en tierras españolas. Sin duda, un viaje relámpago en el que ha acudido a varios frentes.



Al-Thani llegó el pasado viernes por la mañana después de un año y medio sin pisar Málaga. El dirigente se marchó a las instalaciones de La Rosaleda, saludó a la plantilla mientras se entrenaba en el coso de Martiricos, también a los trabajadores y se marchó a su casa. El sábado estuvo en el palco de La Rosaleda para presenciar la derrota blanquiazul con el Granada (0-1).





Goodbye to our Family in #Málaga

To #Qatar ?? pic.twitter.com/Bn3SqEFoHT