El Málaga recupera la sonrisa con sufrimiento

Qué manera de sufrir. El Málaga CF vuelve a ganar tras dos derrotas consecutivas y corta una malísima racha lejos de Martiricos tras imponerse al Mallorca en su visita a Son Moix por 1-2. Harper adelantó al Málaga, Álex López empató y Cifu dio el triunfo a los de Muñiz en el tramo final. El descuento fue un asedio mallorquín en busca del empate, pero esta vez la suerte cayó del lado blanquiazul.

Tras unos minutos de igualdad y con alternativas en varias áreas, el Mallorca cogió el mando del partido y empezó a dominar. Las llegadas de los baleares eran continúas, pero la falta de puntería y una gran actuación de Munir evitaron que se pusieran por delante. Eso, y que el árbitro anuló un tanto a instancias de su asistente por un fuera de juego inexistente de Raíllo.

Se libró el conjunto costasoleño y, cuando más sufría, consiguió adelantarse en el marcador al filo del descanso por medio de Jack Harper. En un córner, Adrián cabeceó al larguero y el escocés la cazó en boca de gol después de que el balón golpeara nuevamente en el travesaño y cayera en sus pies. El canterano no falló y ponía en ventaja a los de Muñiz antes del descanso, aunque no hizo demasiados méritos para ello.

El encuentro no cambió demasiado tras el paso por vestuarios, y con más razón tras el tanto el malaguista. El Mallorca llevaba la iniciativa, pero el Málaga no le perdía la cara a salir cada vez que podía en busca del 0-2. Pero esta vez fue el conjunto dirigido por Vicente Moreno el que encontró el camino al gol. Centro pasado que devuelve Fran Gámez al área y aparece Álex López para remachar y marcar el 1-1. Tocó con el pie Munir, pero no puedo desviar. Empezaba un partido de 20 minutos, y fue el equipo blanquiazul el que se llevó el gato al agua.

A cinco minutos del final, Pacheco condujo una contra perfecta, encontró dentro del área a Ontiveros, y este cedió de cabeza para la llegada desde atrás de Cifu, que controló y batió con un tiro cruzado a Parera. Se volvía a adelantar el Málaga, pero si alguien pensaba que ya estaba todo hecho se equivocaba. El Mallorca apretó y arrinconó a los de Muñiz en el tiempo de descuento y tuvo hasta tres ocasiones claras de gol para empatar, pero esta vez la moneda cayó del lado costasoleño. Supieron sufrir, y de qué manera, los jugadores malaguistas para sumar tres puntos vitales.

Victoria que impulsa al Málaga en la clasificación al cuarto puesto con 32 puntos, a dos del líder, el Granada, a la espera de lo que haga el domingo el Alcorcón. Próxima parada: Cádiz en La Rosaleda. ¡Vamos!