La 'banda' amenaza al Málaga CF

Que no les despiste el titular. No hay a estas alturas de Liga 123 peor rival posible para cualquier equipo del campeonato que el que visita al Málaga CF este viernes (Gol, 21:00 horas). Llega al estadio de La Rosaleda un Cádiz CF enrachado, que acumula siete victorias consecutivas, que no pierde desde el 12 de octubre en Almendralejo y que se ha encontrado a sí mismo tras un inicio liguero que le llevó a ocupar incluso puestos de descenso durante tres jornadas. Los miembros de su plantilla se llaman así mismos banda en las redes sociales, pero lo cierto es que solo el Espanyol en Copa del Rey ha conseguido superar al equipo que dirige Álvaro Cervera, un técnico con las ideas claras y un estilo de juego que ha imprimido en la mente de jugadores y aficionados desde que recalase en el club amarillo in extremis en la temporada 2015/2016 para ascender al equipo en la fase de ascenso a la división de plata del fútbol español. El Gafa (el apodo que le ha colocado la afición amarilla) es el líder de esta banda con un lema: «La lucha no se negocia».

Y esa es precisamente la idea de juego de un Cádiz CF que se siente cómodo si no tiene la pelota. Que basa su fútbol en la presión, el robo y la velocidad arriba para adelantarse en el marcador y cerrar el partido desquiciando al rival. Es lo que lleva haciendo desde la llegada de Cervera y lo que le ha valido vivir dos temporadas en la Liga 123 con la placidez que da saber cumplido el objetivo inicial de la temporada, los 50 puntos que dan la permanencia, sobre el mes de febrero y entrando en la lucha por el ascenso a la Liga Santander, en la que está metidísimo el Málaga CF, como recién descendido.

Le ha costado encontrarse a sí mismo al conjunto amarillo esta temporada, al ser su jugador estrella las últimas temporadas protagonista del culebrón veraniego: Álvaro García, extremo izquierdo y principal baza ofensiva del Cádiz CF las últimas temporadas, fichaba por el Rayo Vallecano dejando un hueco en el ataque amarillo que está intentando ocupar, y no lo está haciendo nada mal, Manu Vallejo.

El canterano, con apenas 21 años, es el referente ofensivo amarillo esta temporada con cinco tantos, bien jugando en la banda zurda o como segundo delantero junto a Dejan Lekic. El serbio procedente del Reus es el ariete titular tras un inicio liguero en el que Cervera apostaba por Mario Barco, que ya no entra en las convocatorias, o José Ángel Carrillo, que se disputa la plaza de segundo delantero con Dani Romera, goleador el pasado domingo en Carranza ante el Rayo Majadahonda, tras volver de varias semanas lesionado. La zona de ataque cadista la completa Jairo Izquierdo. El menudo jugador canario también ha llegado esta temporada al conjunto amarillo, cedido por el Girona, y se ha hecho un hueco en el once inicial del Cádiz CF desplazando a Manu Vallejo a la mediapunta. La terna ofensiva la completa Salvi Sánchez. Tan irregular como vertical, el sanluqueño es el dueño de la banda derecha cadista y alterna grandes actuaciones con partidos grises que valieron a principios de campaña desaparecer del once, y en alguna ocasión de la convocatoria.

En el centro del campo, una pieza es inamovible: Jon Ander Garrido, centrocampista defensivo de los amarillos. Los experimentos de inicio de temporada en los que Edu Ramos, procedente del Córdoba CF, o los mediocentros creativos Álex Fernández o José Mari, intentaban cumplir las labores del vizcaíno no dieron resultado y desde su entrada en el once, acompañando en la zona media a uno de los dos anteriores, el Cádiz CF es el Cádiz CF. Ese equipo incómodo, presionante, que no hace un fútbol precisamente de salón, pero que es tremendamente efectivo bien ejecutado, como en las goleadas al Elche (5-1) o la UD Las Palmas (4-1) o las cómodas y reconocibles victorias ante el Reus (2-0) o el Zaragoza (0-1).

Incluso sufriendo, y cediendo demasiados metros y balón al rival, es peligroso el conjunto amarillo, que vencía al Córdoba en el Nuevo Arcángel (1-3) entregándose al buen trabajo que lleva haciendo las últimas jornadas su línea defensiva, formada por Brian Oliván y Rober Correa en las bandas izquierda y derecha respectivamente y una consolidada pareja de centrales: el argentino Marcos Mauro y un viejo conocido de la afición malaguista: Sergio Sánchez. El central catalán, titular en aquel ya mítico Málaga de Champions de la temporada 2012/2013, recaló en los últimos días del mercado veraniego en el Cádiz CF de rebote. Y es que el fichaje por el conjunto blanquiazul de David Lombán, que también interesaba en la Tacita de plata, hizo que los amarillos tuvieran que optar por Sergio Sánchez, dando un resultado más que óptimo. Desde su entrada en el once inicial en la jornada diez del campeonato no ha abandonado el césped, haciendo incluso un gol en la goleada a la UD Las Palmas.

Entre palos, desde hace ya algunas temporadas, está Alberto Cifuentes. El manchego solo ha abandonado la portería cadista esta temporada en Copa del Rey, cediendo el testigo a David Gil, y tras el ya mencionado inicio irregular de los amarillos, ya ha puesto el cerrojo a su portería para solo encajar cuatro goles en los últimos ocho encuentros, para un total de 14 tantos en contra.

Este es el Cádiz CF que amenaza al equipo de Juan Ramón López Muñiz. Estas son las armas con las que intentará asaltar una Rosaleda sólo profanada por el Granada CF, actual líder, y que de repetir hazaña, igualaría a puntos al Málaga CF en la clasificación. ¿Lo logrará?