Diego González: "Va a ser un partido muy especial para mí"

El zaguero del Málaga CF, Diego González, está ante el partido más especial que disputará en su todavía corta carrera como futbolista profesional. El viernes se mide al Cádiz, el equipo de su tierra y en el que jugó varias temporadas antes de marcharse al filial del Sevilla FC. Será un partido emotivo y especial para él, tal y como reconoció ayer en rueda de prensa.

«Es un partido muy bonito, obviamente está el factor emocional en mi caso. Soy de allí y he pertenecido al club durante cinco o seis años, un periodo de mi vida muy bonito», dijo el de Chiclana.

Así, analizó al Cádiz y su espectacular racha de siete victorias consecutivas con las que llegará a La Rosaleda el viernes. «Somos conscientes de que llevan siete triunfos seguidos. Parece que en Cádiz es algo que ocurre cada temporada, recuerdo que el año pasado también encadenaron una muy buena racha. Es un rival a tener en cuenta, serio, y eso quiere decir que trabajan bien. Es un equipo correoso como ya sabemos todos, nos va a exigir siempre», argumentó.

Además, comentó cómo salió del Cádiz para irse al Sevilla. «Era mi tercera temporada en el Cádiz B, alternaba con el primer equipo, y sentía que quería dar un salto a Segunda B por aquel entonces, quería probarme en otra categoría. No fue el momento en el Cádiz, no se dieron las circunstancias y llegó el Sevilla, al que me fui, y la verdad es que sirvió para mi crecimiento».

Por su parte, se refirió también a su situación en el equipo, donde ha agarrado la titularidad tras la lesión de Luis Hernández y parece estar convenciendo a Muñiz junto a Pau Torres en el centro de la zaga. «Me siento bien, estoy contento con el grupo, eso hace que uno se sienta más cómodo, el míster, el cuerpo técnico, todo... Estamos trabajando todos muy bien para estar preparados cada fin de semana. Con Pau Torres me estoy entendiendo bien, siempre tratamos de hablar, corregir cualquier cosita para mejorar, de eso se trata», finalizó.