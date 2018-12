Pacheco, al alza; Juanpi, a la baja

Vuelta al trabajo en el estadio Ciudad de Málaga donde Muñiz no tuvo que lamentar bajas con respecto a la jornada del pasado sábado y donde también se dejaron ver en el césped Luis Hernández, Mula y Koné, aunque a menor ritmo y con trabajo específico.

Ambos tuvieron un verano complicado, arrancaron tarde, pero recogen las notas del primer tramo.

Centrocampistas creativos, con calidad, con un inicio de curso complicado, pero con dinámicas contrapuestas. Dani Pacheco y Juanpi Añor se encontraron de nuevo en el once del Málaga CF en Son Moix, pero la resaca de uno y de otro es bien diferente. Mientras que el malagueño crece tras su gran partido ante el Mallorca, el venezolano vuelve a dejar un poso gris en su actuación, desaprovechando la enésima oportunidad. El primero cotiza al alza mientras que el segundo, a la baja.

La buena noticia para el malaguismo es que Dani Pacheco completó ante el Mallorca posiblemente su mejor partido como jugador del Málaga CF. Hasta el sábado, el de Pizarra había tenido varias actuaciones discretas, posiblemente también fruto de la discontinuidad en el equipo. En Almería había sido su mejor actuación -su primera aparición en el once y en partido oficial del equipo de Muñiz-. Pero desde entonces había tenido más sombras que luces. De hecho, había perdido la confianza del técnico asturiano e incluso había caído en las rotaciones en los últimos partidos, superado por momentos por Haksabanovic o Hicham.

Pero Pacheco ha captado el mensaje. Tras no jugar ante el Nástic y ante el Extremadura, entró en la segunda mitad contra el Granada. No estuvo a su mejor nivel, pero a

l menos intentó darle otro ritmo al partido.

Eso le valió para recuperar la confianza de Muñiz, que le dio la alternativa en Son Moix. Y ahí el pizarreño no lo desaprovechó. Fue el mejor malaguista sobre el verde y participó de manera activa en los dos goles blanquiazules. Encaró a su par, buscó ser útil y estuvo en todo momento activo para intentar aportar al equipo.

Si el primer gol vino de un córner que lanzó el de Pizarra a la testa de Adrián, el segundo nació de sus botas y de un pase por alto magistral a Ontiveros, que dejó de cabeza a Cifu para que fusilara a Parera y colocara el 1-2.

Además, Pacheco disputó por vez primera esta temporada los 90 minutos de juego, lo que indica que tendrá continuidad ante el Cádiz.



Juanpi, en el otro extremo

Si Pacheco está creciendo en las últimas semanas, Juanpi no termina de arrancar. El venezolano estuvo de nuevo muy gris ante el Mallorca y fue sustituido en el 63'. Pero las semanas anteriores tampoco ha estado a su mejor nivel. Ni ante el Granada (sustituido en el 61'), o contra el Extremadura, donde se quedó en la caseta en el descanso tras una primera parte para olvidar.

Posiblemente su mejor actuación como malaguista fue en El Molinón, donde marcó su primer y único gol hasta la fecha, además de provocar un penalti. Pero el siguiente partido, con el Nástic, se lo perdió por molestias.

Juanpi ya ha disputado diez partidos como malaguista. Desde que Muñiz le dio el indulto ante el Rayo Majadahonda en la jornada siete lo ha jugado todo y de titular. La confianza del asturiano en él parece no menguar, pero la emergencia de Pacheco, el buen trabajo de Ontiveros o el de Renato pueden mandarle al banquillo.