Muñiz: "Lo del Reus es un paso atrás para la Segunda División"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha valorado la situación del Reus, equipo que está cerca de abandonar la competición en Segunda División por los problemas económicos y que traería consecuencias en la clasificación, ya que su "salida" de un modo u otro adulteraría la competición. En ese sentido, el asturiano primero ha querido mostrar su solidaridad con el conjunto catalán y después ha asegurado que es "un paso atrás para la categoría".

"Es una pena, parecía que esos problemas de impagos estaban olvidados, pero por el motivo que sea ha vuelto a suceder, la categoría no se merece tener esta noticia. La competición ha mejorado muchísimo, todo ha mejorado, es una pena y esperemos que ese paso atrás afecte lo menos posible al Reus, a sus empleados y a los demás equipos. Es muy desagradable, para los demás equipos también por esa incertidumbre que genera", ha explicado en rueda de prensa.

Sobre lo que sucedería si finalmente el Reus abandona la competición, Muñiz ha declarado que el Málaga tendrá que adaptarse a lo que Liga y Federación dicten -Sería el primer rival del Málaga tras el parón navideño. "No sé cual es la normativa, pero es una pena. Al final es una noticia de hace muchos años. La Segunda había mejorado en lo económico, en infraestructuras, en seguimiento... ¿Cómo solucionarlo? No lo sé, lo que se decida habrá que acatarlo".

Además, el caso del Reus le afecta directamente al Málaga porque allí está cedido Mikel Villanueva, jugador que pertenece al club de Martiricos. Por ello, el asturiano indica que la dirección deportiva del club está al tanto de la situación del defensa venezolano en particular. "Supongo que la dirección deportiva está en contacto con él para ver su situación y ver cómo se encuentra. No sé como se solucionaría, sería especular. Esperemos que se solucionen los problemas y todo vuelva a la normalidad de hace semanas".

Por otro lado, Muñiz ha analizado otros asuntos de actualidad, como el duelo de mañana viernes ante el Cádiz, mercado de fichajes y salidad y nombres propios como Pacheco o Hicham:

Derbi regional: "Viene un equipo en buena racha, vamos a ver un partido muy igualado, que los dos lo afrontamos con optimismo, se va a ver un partido bonito, hay muy buenos equipos. Es garantía de emoción el nivel que hay en la categoría.

Posible once: "No solemos hablar de once proque siempre puede haber algo de última hora, en cuanto a los lesionados son de larga duración, el resto todos están trabajano con normalidad, hay que esperar a mañana".

Buena racha del Cádiz: "Cuando consigues tantas victorias seguidas es un empujón de moral muy grande, todo ayuda, la dinámica cambia. Nosotros vamos con ganas y con la vista puesta en la victoria. Vamos a tener que hacer un gran partido. Es un equipo que quiere entrar en la lucha por subir a Primera, su regularidad lo dice.Ellos saben que en cualquier momento ganas o pierdes, todo está muy igualado, hay detalles que marcan un triunfo o una derrota".

Nivel del Málaga: "Tenemos que intentar estar al mejor nivel. Estamos compitiendo bien, en cuanto a juego no tenemos que estar disgustados, tenemos opciones contra cualquiera cuando damos nuestro mejor nivel".

¿Salida de Miguel Torre?:"No nos planteamos ninguna situación. El objetivo es que esté al mejor nivel, ya está teniendo continuidad en los entrenamientos, está trabajando bien y no valoramos nada. Yo con la plantilla que tengo estoy completamente satisfecho y todos pueden jugar, Miguel Torres también. ÉL está preparado para competir".

Mejoría de Pacheco: "Que todos mantengan su mejor versión es importante. Si todos lo hacen en el mismo día... Queremos que entre en esa dinámica de comeptición lo antes posible, pero había que ir con paciencia, no hay que arriesgar a un jugador, hay que ponerlo en forma y cuando salga que esté preparado. El domingo lo demostró, pero no necesitamos que un jugador funcione solo, queremos que funcione el equipo como bloque y que sea capaz de dar la cara durante todos los meses de competición".

Duelo directo por el ascenso: "Queda mucha Liga, van a haber muchas sorpresas todavía. Es un gran equipo al que queremos ganar. Nuestro único objetivo es pensar que hay tres puntos en juego".

Estilo del Cádiz: "Sigue una lína de varias temporadas, no nos sorprende que esté en un buen nivel. Manitene el mismo sistema de juego y se sabe que es un buen equipo en aspectos defensivos y con velocidad arriba para generarte problemas. Les va bien con el sistema de Cervera, se ha visto después de un inicio complicado que el trabajo y la paciencia es algo bueno".

Mercado de Fichajes: "Tenemos que pensar en el partido, no en el periodo de fichajes. Ahora está olvidado, ya vendrá en otro momento si tiene que venir. Estoy contento con lo que hay y estamos preparados para competir".

Implantación del VAR en Segunda: "Los profesionales tenemos que adaptarnos a todo. El VAR beneficia a lso árbitros, en muchos casos está dando buenos resultados, pero sigue habiendo opiniones y no todos se ponen de acuerdo, pero eso es bueno porque crea debate".

Hicham: "Ahora tenemos a todos los extremos disponibles, hay dificultades para jugar. No miro edades ni currículums. Él es joven y necesita minutos para competir, siempre que no vaya a disputar minutos con el primer equipo él tiene disposición para ayudar al filial, cada vez que sea necesario bajará al Malagueño".