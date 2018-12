La Rosaleda cerrará el año 2018 a lo grande

Hace una década que ambos equipos no se cruzan y se espera un desembarco de cadistas masivo en La Rosaleda pese a ser viernes

Un viernes 14 de diciembre a las 21.00 horas en La Rosaleda no augura un gran espectáculo, pero lo cierto es que el derbi regional entre el Málaga CF y el Cádiz tiene tintes suficientes como para ser uno de los partidos gordos del año en La Rosaleda. Un campo, el de Martiricos, que echa el cierre al 2018 en el que ha visto descender a su equipo pero que después se ha convertido en todo un fortín en Segunda.

Precisamente a eso se agarra el Málaga CF mañana viernes para recibir al Cádiz en un partido que no se disputa desde hace más de una década (07/08). Un encuentro con historia -su punto álgido fue aquella promoción del 90/91 en la que el conjunto gaditano conservó la categoría tras clasificarse en los penaltis- y que vuelve a enfrentar a ambos equipos en un partido de poder a poder, aunque sea en la Liga 123.

En cualquier caso, será el último partido de La Rosaleda este año 2018. Ha sido un año duro para el malaguismo, que perdió la categoría después de una década. En la elite, en Primera, el coso blanquiazul no pudo ser el fortín de otras ocasiones. Y no porque la afición no respondió, sino porque el Málaga no dio la talla en la campaña pasada. En total, el conjunto blanquiazul ha disputado hasta la fecha 21 partidos con un balance de 9 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Como local, los números son discretos. Y eso que están maquillados por el magnífico arranque de la Liga 123, con siete victorias consecutivas.

Pero en Primera, La Rosaleda no fue un fortín en este 2018. El conjunto blanquiazul sólo pudo ganar dos partidos, empatar uno y perder hasta ocho. En Copa también empató uno y perdió otro.

Desplazamiento masivo



Pero el partido tendrá mucho colorido en las gradas. Como ante el Granada, la afición cadista se desplazará en masa a La Rosaleda. De hecho, las 500 entradas que el Málaga CF concedió a la afición visitante y que se vendieron en tierras gaditanas duraron bastante poco.

Se espera cerca de un millar de aficionados en tierras malagueñas y también que reine el buen ambiente en los aledaños del estadio, aunque la mayoría de los aficionados llegarán pocos minutos antes de arrancar el partido. Y es que los desplazamientos están previstos a partir de las 16.00 horas desde Cádiz.