El derbi de los reencuentros

El Málaga CF afronta el que será su cuarto derbi regional de la temporada, el tercero en La Rosaleda, y con el que dirá adiós a su público en este 2018. Será ante el Cádiz (21 horas), un partido con mucha rivalidad y que contará con un estadio a rebosar y con mucha afición amarilla llegada desde tierras gaditanas pese a ser viernes.

Se enfrentan dos equipos con un estilo parecido y los únicos que han sido capaces de mantener una racha importante de victorias consecutivas en lo que va de temporada. De hecho, el Cádiz aún tiene abierto ese buen momento de siete triunfos y quiere prolongarlo esta noche ante el Málaga.

Llega a La Rosaleda el equipo más en forma de toda la categoría y que ha pasado en siete jornadas de coquetear con los puestos de descenso a estar ya metido en la zona de play off de ascenso. De hecho, si gana hoy en Martiricos, igualará a puntos al cuadro de Muñiz y lo superaría por diferencia de goles.

No quiere llegar a eso el Málaga, que espera volver a la senda del triunfo en casa después de su resbalón contra el Granada. Y lo hará con la motivación y empuje que supuso el triunfo ante el Mallorca en Son Moix, donde cortaba de raiz una racha de tres meses sin ganar lejos de Martiricos. En Palma se vieron brotes verdes en el Málaga, que parecía haber bajado una marcha respecto al de los primeros meses de competición. Munir recuperó su aura, Cifu fue un misil por su banda y vio puerta, Pacheco cuajó su mejor partido del curso y a Harper se le vio más entonado físicamente. Todo eso, en una coctelera, además del poderío de Blanco Leschuk y Ontiveros, deben servirle al Málaga para hacer frente al huracán Cádiz.

Por ello, Muñiz medita repetir el once de Mallorca o introducir alguna variante como la de Ontiveros en detrimento de Juanpi, muy gris en los últimos partidos. En cuanto a los lesionados del Málaga no hay gran novedad, por lo que el asturiano no puede contar aún con los Mula, Luis Hernández o Koné.

Además, el duelo de La Rosaleda será un partido de reencuentros. Sergio Sánchez y Edu Ramos regresan a la que fuera su casa. El central de Mataró jugó en el Málaga desde 2011 a 2015, coincidiendo con la mejor etapa de la historia de la entidad en lo deportivo. Por su parte, el pivote de Churriana es excanterano malaguista y debutó en el primer equipo blanquiazul de la mano precisamente de Juan Ramón López Muñiz en la 2009-10. También será especial para Antonio Fernández, exdirector deportivo del Málaga y ahora en el Cádiz, donde ha sustituido a Juan Carlos Cordero.

Por su parte, el malaguista Diego González, que será titular hoy, se mide al equipo de su tierra y donde jugó durante varias temporadas en todas las categorías inferiores antes de marcharse al filial del Sevilla FC.

En lo deportivo, Álvaro Cervera continúa con la baja el extremo sanluqueño Salvador Sánchez 'Salvi', que cayó lesionado hace dos semanas y aún no se ha recuperado. El técnico cadista se ha llevado a Málaga a 19 futbolistas, por lo que deberá hacer un descarte de última hora.