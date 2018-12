Muñiz: "La afición del Málaga marca diferencias con otros equipos"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga, no cambia el discurso pese a la victoria, segunda consecutiva en Liga, ni a dormir líder de Segunda tras ganar al enrachado Cádiz (llegaba con siete triunfos consecutivos). El técnico analizó el partido y dijo que se definió "por detalles", al mismo tiempo que valoró como fundamental el apoyo de la afición. "Sabíamos que era un equipo muy difícil, un partido muy igualado y disputado. Los dos jugamos con las líneas muy juntitas, con buenas ayudas. Sabíamos que iba a ser un partido de que el detalle caiga a tu favor, como muchos en la categoría. El partido es como todos, muy equilibrado e igualado, con mucha pelea por parte de ambos equipos. Hay que felicitar a los jugadores, y agradecer el apoyo de la afición, cuando te empujan y animan como hoy en los momentos difíciles, el equipo reacciona, da un punto más de velocidad. Lo necesitamos, esperamo seguir dando satisfacciones y alegrías a la gente", analizó en rueda de prensa.

Así, explicó el paso adelante que dio el Málaga tras el descanso. "En la primera parte todo fue muy igulado, ninguno tenia la posesión clara. Intentábamos no tener pérdidas con este equipo, que es letal a la contra. En la segunda parte, Juanpi y Pacheco crearon superioridad por el centro y estuvimos muy cerca del gol en muchas ocasiones hasta que ellos corrigieron eso. Estar cerca del área te da la posibilidad de marcarlo. Esos momentos hay que aprovecharlos. Al final el gol te acaba llegando".

Sobre el gol de Ricca, Muñiz asegura que este tipo de acciones son las que definen la Segunda División. "Son situaciones en las que se acumula mucha gente en el área contraria, dificulta mucho al rival ese tipo de jugadas. Tenemos jugadores que pueden desequilibrar en ese tipo de acciones. Una buena acción individual de Harper y luego había mucha gente en el área. Da igual quién marque el gol, lo marca el Málaga CF y eso es lo más importante, que suba al marcador".

Y reincidió en la importancia de la afición. "Es fundamental el apoyo de la afición en casa, te sacan de los momentos difíciles. En esos primeros minutos de la primera parte la gente nos dio ese plus que necesitamos. El equipo trabaja para tener a la aficion contenta y satisfecha. Queda mucha liga y muchos partidos por sufrir, cuanta más gente tengamos apoyandonos mucho mejor, eso marca diferencias con otros equipos".

Sobre la quinta amarilla de N'Diaye, que no podrá estar ante el Oviedo, el asturiano asegura que no le preocupa. "Cuando tienes cuatro tarjetas, sabes que tarde o temprano te va a caer la quinta y lo tienes que afrontar. La temporada no se afronta con 11, 12 o 13 jugadores, hay que afrontarla con todos y todos deben dar su granito de arena, el sábado deben estar preparados y saldrá otro jugador igual de preparado".

Por último, Muñiz le echó un capote al árbitro, muy discutido por el Cádiz." El partido no es fácil de arbitrar. Hay mucha disputa, igualdad, muchísimas ayudas, no hay espacios, mucho contacto. Hay que entender la situaciones de los arbitros, no es fácil. Creo que lo llevó bien. Yo cuando pito en los entrenamaientos me equivoco. Ellos no tienen la ayuda del VAR, entiendo de la dificultad de los árbitros en esta categoría".