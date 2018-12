Muñiz, sobre fichajes: "Estoy tranquilo, el Málaga no necesita movimientos"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, ha analizado las claves del partido del próximo sábado ante el Real Oviedo (16 horas), último del año y donde el cuadro blanquiazul quiere mantener la buena dinámica de las últimas jornadas. "Como todos, va a ser un partido complicado, igualado, ante un buen equipo, que no está haciendo malos partidos pese a que en los dos últimos partidos han sufrido dos derrotas. Juegan bien, son tres puntos importantes que vamos a ir a trabajarlos. Respetamos mucho al rival, creo que tienen muy buen equipo", ha dicho en rueda de prensa.

En ese sentido, el asturiano no se sale del guión establecido desde el principio de temporada. "La carrera lleva eso consigo, tienes que tener tranquilidad, las temporadas son difíciles, igualadas. Una semana estás así y la otra estás de otra manera, esto cambia muy rápido. Hay que pensar en el presente, yo al menos lo intento".

Al asturiano se le ha cuestionado por el inminente inicio del mercado invernal, a lo que ha contestado que "está tranquilo" porque el Málaga "no necesita hacer movimientos". "Hay una cosa muy buena, que no se necesitan movimientos. El equipo está bien, trabaja bien. Hay buena base, buena competencia y buen ambiente. Es un mercado de invierno que como entrenador voy a afrontar con mucha tranquilidad. No tengo esa desesperación, eso es una buena señal. El equipo es fiable y a partir de ahí esperemos que lleguen todos hasta final de temporada. Si tiene que venir alguno que sea porque va a ayudar a todos los demás a conseguir los objetivos previstos".

Y no ha querido referirse a la opción del delantero ucraniano Yevhen Seleznyov, relacionado con el Málaga en los últimos días. "Sería un grave error por parte de un entrenador entrar a comentar algo de un jugador que no está en el equipo y más antes de un partido tan importante como el que tenemos el sábado. Me gusta trabajar con los jugadores que tengo, los que no tengo están en otras situaciones. Ni me voy a meter ni me corresponde, mi trabajo es que el equipo compita el sábado y creo que con eso tengo bastante. Esas cuestiones quedan para otros momentos".

Por otro lado, ve positivo que equipos de Primera se interesen por jugadores del Málaga, como es el caso del Getafe con Jack Harper. "No me preocupa, en absoluto. Harper tiene contrato con el Málaga y todas las decisiones que se tomen dependen de nosotros. A partir de ahí, preocupación ninguna, creo que es un halago que un equipo de Primera quiera a uno de tus delanteros. Eso quiere decir que está haciendo una buena temporada. Ojalá quieran a todo el mundo porque significará que el equipo va bien. Siempre que haya esos rumores es bueno porque quiere decir que el club va bien".

Regresando al partido ante el Oviedo, para el técnico malaguista no influye nada el hecho de que Anquela, entrenador azulón, se juegue su puesto ante el Málaga CF. "Nosotros tenemos que mantener nuestro nivel de trabajo y exigencia. El rival intentará hacer lo mismo, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en lo que tenemos que hacer bien para lograr nuestro objetivo. Cada equipo tiene sus problemas, sus circunstancias y situaciones".

N'Diaye no estará en el Tartiere por sanción, por lo que Muñiz deberá buscar sustituto en la medular. En ese sentido, Lacen parace el recambio natural, aunque valora que Boulahroud también puede entrar. "Tanto Lacen como Boulahroud tienen las mismas opciones de poder jugar. Son dos jugadores que tienen muy buen ritmo de entrenamiento, hacen buen trabajo durante toda la temporada y están preparados para participar y mantener el nivel del equipo. Su trabajo es francamente bueno".

Por otro lado, se refirió a la evolución de los lesionados de larga duración. "Evolucionan bien, no hay ningún retroceso en sus procesos de recuperación y va todo con normalidad. Estamos contentos con la evolución de los lesionados y ahora que hay este parón van a seguir trabajando para estar lo antes posible en la disciplina del equipo. Los veo muy ilusionados, con muchas ganas de volver a participar lo antes posible".

Y analizó el estado concreto de Luis Hernández, que acorta los plazos para volver. "Él francamente ha tenido una progresión muy rápida y muy buena. Está a un nivel muy bueno para poder participar, pero para no correr ningún tipo de riesgo y aprovechando la semana de parón esperamos que cuando se incorporen de las vacaciones pueda trabajar con el equipo".

En ese sentido, asegura que el compromiso de los jugadores está siendo clave en la recuperación de lesiones como la que tuvo Adrián. "Una de las cosas clave para inciar la temporada fue el compromiso de todos los futbolistas desde el primer día. A partir de ahí todo es más fácil. Hay ganas, hay ilusión y hay hambre por conseguir objetivos".

Cuestionado por la gestión de los partidos en los minutos finales, Muñiz defiende a los suyos. "Cuando sufres al final es porque vas ganando y eso ya es una buena noticia. Cuando llegan los minutos finales en una categoría como Segunda División hay muchos goles. Esos minutos hay que trabajarlos con seguridad en lo que estás haciendo y con serenidad, pero sí es cierto que hay mucha igualdad y en esos últimos minutos hay un equipo que se lanza a la desesperada y otro que intenta mantener la ventaja.

E insistió en que no ve falta de serenidad. "No creo que falte serenidad. Pienso que esos minutos finales el equipo que pierde toca a arrebato y a irse con todo al campo contrario, metiendo a mucha gente en el área y con cualquier falta lateral tienes a 8 tíos en tu área esperando. Son situaciones que se dan más en Segunda que en Primera, debido sobre todo a la igualdad".

Por último, explicó cómo espera pasar las vacaciones y mandó un mensaje navideño a todos los malaguistas. "Como todo el mundo, no soy diferente. Intento pasarlas con mi familia. Hay tiempo para todo, para ver amigos, familia... Pero es cierto que mis niñas ya tienen a sus amigas aquí y quieren adelantar un poco la vuelta. Intentaremos compaginarlo todo. El mensaje es que todo el mundo pase una feliz Navidad y pase un buen año y que les venga lleno de salud, que es lo único que necesitamos realmente. Y que el año que viene podamos vernos todos aquí y brindar con una copita de champán y ver que a todos nos ha ido bien y somos felices".