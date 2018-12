Objetivo del Málaga CF: llegar a 40 puntos en la primera vuelta

Los blanquiazules ya suman 35 puntos

Los pequeños objetivos esconden una meta final. Y el Málaga CF ya se ha puesto una cifra para acabar la primera vuelta, aunque aún resten tres encuentros por disputarse. Adrián González, voz autorizada en el seno del vestuario blanquiazul, apostó por una cifra de puntos al término del primer segmento de la competición: 40 puntos. Un buen número si no fuera porque el Málaga CF ya suma 35 puntos, le restan tres encuentros y dos de ellos jugará contra rivales que están en puesto de descenso.

«Me gustaría poder llegar a una cifra de 40 puntos, sería una primera vuelta bastante buena. Estamos con bastantes posibilidades de conseguirlo, pero lo primero es el partido de Oviedo, que hay tres puntos en juego. Y luego tendremos unos días para descansar, que nos va a venir bien para refrescar un poco», explicó Adrián en sala de prensa.

Lo cierto es que el Málaga CF, a día de hoy, puede aspirar a conseguir los nueve puntos que le restan en juego en esta primera vuelta. Es decir, acabar la primera ronda del campeonato con 44 puntos. Una cifra que es prácticamente sinónimo de ascenso.

La temporada pasada, el Huesca acabó líder con 40 puntos en Segunda. El Levante, sin embargo, un año antes acabó con 46 puntos. Evidentemente el equipo granota -con Muñiz a los mandos- subió con gran solvencia.



Más allá de las cuentas y las calculadoras que pueda haber en el vestuario, Adrián también se refirió al próximo encuentro ante el Real Oviedo. «Tenemos ahora una racha más positiva, sobre todo después de conseguir el triunfo en Mallorca. Sería importante acabar el año ganando, ya que la competición es complicada y los equipos que están arriba con nosotros puntúan muchísimo. Sería positivo conseguir tres puntos en un estadio tan complicado como el de Oviedo».

El madrileño también habló de su estado de forma tras recuperarse en tiempo récord de una lesión muscular que aparentemente le tendría lejos de los terrenos de juego hasta que comenzase el año 2019. «Bien, ya bien. La semana pasada el trabajo me vino bastante bien y ya está completamente olvidado el tema de la lesión. Agradecer a los servicios médicos de aquí, también lo que he podido hacer yo por mi cuenta en casa, y la buena predisposición de nuestro doctor, que me dio esa posibilidad de hacer cosas. Y las ganas de intentar ayudar al equipo en una situación tan buena como la que estamos viviendo. La buena dinámica del equipo siempre hace que uno anímica y físicamente se sienta más fuerte y mucho mejor para superar cualquier reto».