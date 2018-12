A vueltas con Jack Harper

Ángel Torres, presidente del Getafe, confirma que siguen de cerca al delantero fuengiroleño

Jack Harper está en el escaparate. El delantero fuengiroleño con pasaporte británico está siendo una de las revelaciones de la temporada del Málaga CF con su irrupción en el primer equipo. 13 partidos, 3 goles y una asistencia son su carta de presentación en el mundo del fútbol profesional. Y claro está, su situación no ha pasado inadvertida para nadie. Ya tiene «novias» en la cartera y lo peor de todo es que su futuro como blanquiazul no está ni mucho menos garantizado. Al menos al cien por cien.

Y es que el atacante blanquiazul acaba contrato el próximo verano. Harper tiene ficha de jugador del filial. Y el club tiene garantizada una renovación unilateral por tres temporadas con unos emolumentos no muy alejados de las condiciones actuales. Una situación, sin embargo, que no termina de convencer al hispano-británico e internacional con las categorías inferiores de Escocia. Harper entiende que su progresión también debe contemplarse en su nuevo contrato, aunque también quiere y desea triunfar en el Málaga CF.

El seno del conjunto blanquiazul lleva tiempo abordando esta cuestión, la de la renovación de Jack Harper. Desde poco después de arrancar la temporada y tras ver la trascendencia que el fuengiroleño tenía en los esquemas de Muñiz, la dirección deportiva se puso manos a la obra para atar bien al «30» malaguista.

Comenzaron entonces las conversaciones con su agencia de representación, ahora a cargo de Wasserman Media Group, donde el hermano de Jack también toma parte. Antes, sin embargo, estuvo con la misma agencia que representa a Gareth Bale y que es una de las punteras en el fútbol británico, Stellar Football.

Sin embargo, la negociación no llega a su punto de acuerdo definitivo y la demora puede dejar a Jack Harper en una situación incómoda para el Málaga. Porque a partir del 1 de enero, la normativa permite al delantero negociar con cualquier club sin incurrir en ningún delito. Un extremo al que sólo le quedan once días para producirse, pero que no genera estrés en el club blanquiazul al entender que ellos tienen «la sartén por el mango» con esa renovación unilateral.

En cualquier caso, Jack tiene «novias». El delantero cuenta con el interés ya apuntado días atrás y confirmado del Getafe, que ha puesto sus ojos en él. Según confirmó ayer el propio presidente del conjunto madrileño, es uno de los jugadores que tienen en cartera, aunque restó importancia al asunto. El dirigente, en los micrófonos de Radio Marca, fue cuestionado por Harper. «¿Harper? El Málaga se está jugando mucho y no me gusta hablar de sus futbolistas. Es cierto que nuestra relación con el Málaga es buena, y estamos siguiéndolo como a muchos otros. Pero ahora tenemos cinco delanteros y no vamos a hablar de futbolistas que no están aquí», explicó.

Sólo dos días atrás en tierras británicas se apuntaba ya del interés del equipo madrileño en el atacante malaguista, aunque arrojando posibles cifras por el fichaje. Fue The Scottish Sun el que apuntaba que el Getafe estaba dispuesto a pagar un millón de dólares por su fichaje. El Málaga CF, por el momento, no contempla un escenario diferente al de que Jack Harper no siga siendo jugador blanquiazul. Continúan trabajando en su «revisión» de contrato y tienen la esperanza e ilusión de que sea uno de los jugadores clave en el ascenso, además de tener un futuro longevo como malaguista.