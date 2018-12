Le toca el turno a Lacen

El cambio de jugador por jugador se atisba como la única modificación que lleve a cabo Muñiz contra el Oviedo.

El último partido del año 2018 para el Málaga CF esconde pocas sorpresas. O al menos, no debería haber demasiados cambios en el once de Muñiz, que lleva dos jornadas consecutivas ganando y que ha recuperado la senda del triunfo. El conjunto blanquiazul se presentará en el Carlos Tartiere con el mismo bloque que las dos últimas semanas y con un previsible único cambio, el obligado de Alfred N'Diaye por sanción.

El sustituto del mediocentro senegalés volverá a ser Mehdi Lacen. El «6» malaguista es uno de los apagafuegos esta temporada. Y lejos de poder competir por un hueco en el once, asume su rol en la plantilla y cumple cuando falla o el senegalés o Adrián.

De hecho, Lacen ya ha jugado hasta 10 partidos esta temporada, nueve de ellos en Liga. El veterano mediocentro ha disputado cuatro partidos de inicio, mientras que en el resto ha entrado desde el banquillo.

Lacen ha tenido actuaciones destacadas, como la de Gijón, con otras no tanto, como la del día del Granada, donde no pudo rendir en las mismas circunstancias que Adrián. Sin embargo, el africano es prácticamente el único jugador que Muñiz tiene en dicha posición ya que Boulahroud entra poco en los planes del asturiano -no juega desde el pasado día en El Molinón, es decir desde hace mes y medio-.

La posición de mediocentro es la más desprotegida que tiene el Málaga CF esta temporada, de ahí que tras intentar firmar a un delantero -ha salido a la palestra el nombre del atacante ucraniano Seleznyov-, el siguiente objetivo sea el de firmar a un centrocampista, a ser posible con corte ofensivo.

En cualquier caso, Lacen se postula como el sustituto de N'Diaye y como el único cambio en el once. De hecho, el resto de jugadores blanquiazules están disponibles para ser de la partida ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Muñiz no quiso ofrecer ayer la lista de convocados y la retrasa a la mañana de hoy, minutos antes de partir a tierras asturianas para jugar mañana sábado.

El Oviedo medita cambios

Por su parte, el Real Oviedo, con Anquela a los mandos -discutido y en el alambre-, medita cómo contrarrestar al Málaga CF. El técnico oviedista ensayó estos días los movimientos de una defensa de cuatro hombres. Siempre en inferioridad. Repite el técnico las claves para que cualquier gesto salga de forma automática. En los entrenamientos, tras unos minutos de ensayo, el ejercicio se repite, pero con un sistema de tres centrales y dos carrileros. No queda claro cuál será la elección, pero es muy posible que finalmente salga con una defensa de cinco para intentar frenar al Málaga CF, que llega tras dos victorias seguidas.