Muñiz: "Hay que estar satisfecho por el trabajo del equipo"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, se marchó de vacaciones tras el empate logrado en el Carlos Tartiere muy contento por el desempeño de su equipo ante el Oviedo. "Siempre veolos partidos igualadísimos, son buenos rivales. Los dos hemos trabajado bien, en detalles el partido pudo caer de un lado y otro. Hay que estar satisfechos del trabajo y del esfuerzo, llevamos tres partidos sin perder, pero hay que seguir sumando. Tenemos 15 días ahora que hay que aprovechar para descansar porque la categoría no da tregua", dijo en rueda de prensa.

Sobre el partido, el asturiano reconoce que hubo más emoción que fútbol sobre el césped. "La categoría te exige eso, mucha pelea, mucha segunda jugada. El estado del terreno de juego era pesado, tuvimos nuestras ocasiones pero no pudimos hacer gol. También está el que nos anularon, que no sé si es fuera de juego o no".

Por último, explicó el cambio de Ontiveros, quizás un poco tarde. "Hay que tener en cuenta que en los partidos hay dos fases, ofensivas y defensiva. El partido estaba para detalles y no queríamos descuidar la faceta defensiva. Cuando se empezó a abrir el partido considerábamos oportuno su entrada, pero los que estaban en el campo estaban haciendo un gran trabajo".