Caminero calienta motores para el mercado invernal

El ucraniano Yevhen Seleznyov, objeto de deseo del técnico Muñiz, prioridad como fichaje para la delantera - También se busca un centrocampista.

Tras un ligero paréntesis propiciado por la Nochebuena y el día de Navidad, donde la actividad en las oficinas de Martiricos se paralizan, hoy el club reactiva su maquinaria para lanzarse al mercado de fichajes, que comienza en menos de una semana. Para entonces, José Luis Pérez Caminero pretende tener encarriladas alguna de las operaciones que viene fraguando en sigilo para que estos fichajes potenciales estén cuanto antes a las órdenes de Juan Ramón López Muñiz.

La primera plantilla del Málaga CF no regresará a los entrenamientos hasta finales de esta semana, concretamente el día 31, por lo que no habrá caras nuevas en la vuelta al trabajo tras las vacaciones navideñas. Y es que, hasta el día 1 de enero, aunque el Málaga tuviese cerrado un acuerdo con cualquier jugador, no podría inscribirlo en LaLiga.

En todo caso, en el Málaga saben que las prisas en el mercado de fichajes pueden ser un arma de doble filo. Son positivas si se cierra la contratación de un jugador de forma veloz para adelantarse a que otro equipo de mayor potencial económico le eche el ojo. Pero a veces las prisas son malas consejeras y precipitarse en un fichaje puede lastrar la capacidad de movimientos en un mercado poco dado a ofrecer «mirlos blancos».

Pese a todo, el director deportivo blanquiazul, en total sintonía con el entrenador Juan Ramón López Muñiz, ya tienen en el punto de mira su primer fichaje, el del delantero ucraniano Yevhen Seleznyov, con el que se le viene relacionando en las últimas semanas y que llegaría para apuntalar el ataque blanquiazul, cogido por pinzas en estos momentos.

Con Koné lesionado, a Muñiz solo le valen Blanco Leschuk y Jack Harper arriba. No cuenta con Héctor Hernández, al que se le busca salida en este mercado invernal, por lo que cualquier contratiempo con el argentino o el canterano supone un quebradero de cabeza brutal para el equipo.

Así las cosas, Seleznyov entra perfectamente en las exigencias de Muñiz, que lo conoce a la perfección de su etapa en el Dnipro como segundo entrenador de Juande Ramos.

El delantero internacional ucraniano, de 33 años, tiene las puertas abiertas para salir del Akhisar Belediyespor turco, donde milita en estos momentos y donde no goza de minutos.

Además, Caminero también peina el mercado en busca de un centrocampista. No será fácil encajar todas las piezas del puzzle, ya que pese a que el Málaga tenga fichas libres, muchos de los fichajes que el club pueda acometer dependen también del salario Liga que puedan liberar en el mercado invernal. En ese sentido, los jugadores que lleguen también al Atlético Malagueño también influyen en el límite salarial.