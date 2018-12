Miguel Torres: el gran olvidado de Muñiz

El madrileño solo ha disputado siete partidos en un 2018 para olvidar.

Miguel Torres, defensa del Málaga CF, cierra un 2018 para olvidar en lo deportivo. El defensa madrileño acaba el año siendo el único jugador de campo que aún no ha jugado un partido oficial en esta temporada y con un bagaje en los 12 meses de tan solo 7 partidos disputados. Las lesiones primero y luego la falta de confianza de Juan Ramón López Muñiz le han relegado a un segundísimo plano que le abre de par en par las puertas del club en este mercado invernal tras cinco temporadas de blanquiazul.

Y es que, la trayectoria del veterano y polivalente zaguero -en enero cumple 33 años- en el Málaga CF parece que puede llegar a su fin en esta ventana de fichajes invernal. Su situación en el equipo es plana. No juega y casi no cuenta para el míster, que pese a valorar su gran profesionalidad y a que ha entrado en las últimas convocatorias sigue sin vestirse de corto.

Además, su situación contractual es compleja, ya que Miguel Torres renovó en octubre de 2017 hasta junio de 2020, siendo entonces uno de los mejor pagados de la plantilla. Ahora, pese a la cláusula por la cual la gran mayoría de los jugadores de la plantilla que siguieron en el club veían su sueldo disminuido a la mitad por el descenso, el madrileño sigue siendo uno de los mejor pagados.

Por ello, el club vería con muy buenos ojos liberar su importante ficha para poder acudir al mercado de fichajes con cierto margen, ya que a día de hoy el límite salarial que impone LaLiga le impide mucha libertad de movimientos.

En todo caso, «colocar» a Miguel Torres en este mercado va a ser tarea complicada. Con casi 33 años, sin ritmo de competición y unos emolumentos muy altos frenan a cualquier equipo.

Y es que, repesando el año del zaguero, que en el Málaga nunca se ha asentado definitivamente en una posición con partidos como lateral derecho, central y carrilero zurdo, no ha levantado cabeza. Fue uno de los señalados por la afición por el mal año del equipo que terminó en descenso. Protagonizó alguna polémica en redes sociales y sufrió un calvario con las lesiones. Una operación de tobillo y varias dolencias musculares le permitieron solo jugar 7 partidos oficiales en 2018.

Así, el último encuentro que el exmadridista disputó con la camiseta del Málaga fue el 22 de abril en La Rosaleda, ante la Real Sociedad, donde se marchó lesionado en la segunda parte. Desde entonces, nada.

En verano, además, se especuló con una posible salida a algún equipo de Madrid de Primera División, pero su situación contractual y las dudas por su rendimiento finalmente frenaron cualquier operación.

Más en la rampa de salida

Pero el Málaga no solo pretende liberar masa salarial con la salida de Miguel Torres. Hay otros jugadores en el conjunto blanquiazul con los que no se cuenta. Héctor Hernández, Boulahroud o Haksabanovic no están contando para Muñiz y podrían tener los días contados en el club de Martiricos. En el caso de este último, el West Ham, equipo al que pertenece, ha reclamado su regreso si no tiene más minutos de juego.