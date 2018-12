Mikel Villanueva se desvincula del Reus y vuelve al Málaga CF

Mikel Villanueva está viviviendo una Navidad de lo más agitada. El venezolano terminó el año formando parte de la plantilla del Reus y lo empezará volviendo a la disciplina del Málaga CF. Y es que, el defensa, cedido por el Málaga al cuadro catalán por una temporada, es uno de los cinco jugadores que han quedado desvinculados de la entidad catalana, después de no cobrar las tres nóminas adeudadas en el plazo marcado por el proceso abreviado al que se acogieron todos ellos.

Así las cosas, Villanueva tiene contrato con el Málaga, por lo que en el momento que se haga oficial su salida del Reus, la entidad de Martiricos está obligado a recibirlo. Aún no se sabe qué pasará con él, ya que el Málaga puede concederle ficha del primer equipo o bien volverle a ceder a otro equipo, una decisión que debe meditar ahora la dirección deportiva, el cuerpo técnico y el propio jugador.

Lo cierto es que hoy viernes finalizaba el plazo para abonar las tres nóminas adeudadas a cada uno de estos jugadores, como ya se hizo dos semanas atrás con los otros once futbolistas de la plantilla. Al no haberse abonado el pago antes del vencimiento, la Comisión Mixta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la propia LaLiga ha resuelto a su favor el caso y les ha concedido la rescisión de su contrato, aunque aún no se ha hecho oficial.

Junto a Mikel, los otros jugadores que quedan liberados del Reus son Edgar Badia, Fran Carbia, Vitor Silva y Shaq Moore, que tampoco continuarán en la disciplina catalana. Así las cosas, la situación del Reus es más que delicada y llegará a Málaga con solo 11 jugadores profesionales para afrontar el primer partido del año, el domingo 6 de enero a la 20 horas. El reglamento obliga a presentar a siete futbolistas con ficha del primer equipo para jugar un partido y no ser descalificado.