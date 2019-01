El Málaga CF arranca el mercado de invierno con varios frentes abiertos

Diciembre echa el cierre, enero abre sus puertas y con él también se abre la ventana de fichajes durante el invierno. El Málaga CF, un año más, volverá a salir al mercado en busca de reforzar su plantilla o para solucionar algunos defectos que ya arrastraba del pasado verano. La dirección deportiva blanquiazul -encabezada por José Luis Pérez Caminero-, en consonancia con el técnico Juan Ramón López Muñiz, tiene las primeras ideas claras. Y es que aunque el club esperará a los últimos días de mercado en busca de algunos descartes de Primera, la intención es firmar mínimo a dos jugadores: un delantero y un mediocentro.

Por el momento ha trascendido el nombre del delantero ucraniano Yevhen Seleznyov, que milita en el Akhisar turco. El atacante es una petición de Muñiz, que ya lo tuvo a sus órdenes cuando estaba de segundo de Juande Ramos en el Dnipro ucraniano. Lo conoce y sabe que puede aportar en este equipo junto a Blanco Leschuk, Harper y Koné. Las negociaciones avanzan con buen camino y podría ser el primer refuerzo si todo sigue su cauce.

Más dudas hay hasta la fecha con el mediocentro, aunque es otra de las prioridades del conjunto blanquiazul para reforzarse.

En el capítulo de salidas también se esperan novedades e incluso antes de que se produzcan salidas. Y es que como viene siendo habitual, el Málaga CF tiene que dejar salir para poder dejar entrar. Varios son los nombres que están en la parrilla de salida, aunque el primero de todos tiene visos de ser Haksabanovic. El centrocampista montenegrino tiene ya acordada su marcha, aunque queda por decidir su destino. Hasta que ese extremo no se produzca -algo que debe ser casi inminente-, no se dará por finalizada la cesión por parte del West Ham.

También está Héctor Hernández con un pie fuera, ya que el delantero canario cedido por el Atlético de Madrid no entra en los planes de Muñiz y la intención es que no continúe. El Málaga tiene fichas libres de sobra ahora mismo, pero no así en el límite salarial. Soltar lastre también beneficiará a aligerar esos problemas económicos de cara a afrontar un mercado que acabará el 31 de enero.