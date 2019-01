Una cuesta de enero para despegar

El Málaga CF arranca el año 2019 con bríos renovados, con los objetivos claros y con la intención de seguir sumando para recuperar una de las dos plazas de ascenso directo a Primera División. Para ello no debe perder el tiempo y la temida cuesta de enero para cualquier economía doméstica no lo es tal para el conjunto blanquiazul, que tiene un calendario relativamente asequible -en el fútbol no se puede dar nada por hecho- y con el que espera volver a despegar en la Liga 123.

Enero, a diferencia de los presagios con el negativo noviembre y del amenazador diciembre, apunta a mes de bonanza blanquiazul. Y lo es porque los cuatro rivales en liza están en la zona baja de la clasificación. Cuatro conjuntos que no atraviesan su mejor momento, pero que pueden despegar si el Málaga CF no pone su mejor versión -como ya quedó demostrado en Oviedo antes de terminar el año 2018-.

El primer escollo del año y del mes es el Reus. Un partido que ha estado en el aire durante las últimas semanas, pero que ya parece que se disputará. Será un partido desigual, con el conjunto blanquiazul como claro favorito ya que los catalanes llegarán a La Rosaleda en graves problemas de supervivencia y con sólo 11 jugadores profesionales en sus filas.

La victoria parece el único resultado posible en el Día de Reyes (20.00 horas), pero el Reus ya sorprendió al Alcorcón hace unas jornadas, cuando los alfareros iban líderes de la categoría.

El último partido de la primera vuelta envía al Málaga a Zaragoza, contra el conjunto maño en La Romareda. El equipo aragonés está en horas bajas, acaba de prescindir de Lucas Alcaraz, su segundo técnico, y está en los puestos bajos de la clasificación. Sin embargo, cuenta con una plantilla que a principios de temporada estaba llamada a pelear por el ascenso. Tiene detrás a la mayor masa social de la categoría y no será un rival accesible, mucho menos en su estadio.

Contarán con la baja de Álvaro Vázquez, lesionado, pero será un duro rival para acabar la primera vuelta.

Pese a que este año, una de las novedades de la competición es el calendario asimétrico -que no sigue el mismo orden que en la primera vuelta-, le medirá al Lugo, el rival con el que comenzó su andadura en la Liga 123 en agosto y al que ganó in extremis.

Los gallegos también están en la parte baja de la clasificación y lejos de casa baja prestaciones.

Por último, para acabar el mes de enero, viajará el Málaga a Tenerife, que también ha cambiado ya de técnico y que es actualmente decimoctavo clasificado con 19 puntos. No será un rival sencillo, pero su puesta en escena está lejos de la esperada. Cuatro partidos que pueden mantener la senda del Málaga CF que acabó en el 2018.