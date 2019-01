El juez da vía libre al Málaga CF-Reus pero la plantilla pide la suspensión

El Málaga CF-Reus no deja de sortear obstáculos para que se dispute este domingo a las 20.00 horas en La Rosaleda. Ayer parecía tener superado su último escollo, el jurídico, después de que a primera hora de la mañana el juez de disciplina deportiva estimase que no existen motivos suficientes para la suspensión del encuentro, comunicándoselo a los dos clubes y comparándolo con la situación del Reus cuando se midió al Alcorcón, con numerosas denuncias por impago pendientes de resolución.

Sin embargo, el lío continúa. Y amenaza con que el de ayer tarde no sea el último capítulo. La AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) emitió un comunicado en el que denuncia que ya habían mostrado la precariedad de los jugadores del Reus para jugar ante el Málaga y afirmaba que ayer tarde solicitó a la RFEF la suspensión del partido ante el conjunto blanquiazul en aplicación del artículo 239, que hace referencia a causa de fuerza mayor.

Por lo tanto, ahora queda un nuevo comunicado de la RFEF, que es partidaria de disputar el encuentro tras la resolución del juez de disciplina deportiva de ayer por la mañana, pero que deberá pronunciarse al respecto. En principio, la plantilla del Reus se tiene que desplazar hoy sábado por la tarde para disputar el encuentro de este domingo a las 20.00 horas en La Rosaleda.

Ayer fue un día de ida y venidas. El camino jurídico quedaba despejado para que rodase el balón en La Rosaleda este domingo a partir de las 20:00 horas, pero existe el riesgo deportivo, que reside en las escasas fichas federativas del conjunto catalán a día de hoy (tan solo 12), cuando la Liga obliga a que haya al menos siete para poder disputar. Y de hecho, contará con 10 a partir del martes, ya que hay dos jugadores que están a las puertas de solucionar sus situaciones tras las pertinentes denuncias.

El fallo se producía a raíz de una demanda presentada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el pasado 29 de diciembre en la que solicitaba la suspensión, hasta la resolución del expediente disciplinario que se ha abierto al club catalán por el impago a sus futbolistas, de todos los derechos que posee como afiliado a la patronal.

En especial, LaLiga se refería al derecho a participar en LaLiga 1/2/3, ya que podría «suponer un riesgo para la integridad de la competición y la dignidad de los deportistas, jugadores y técnicos que participan en la misma».

LaLiga, que había promovido la suspensión del partido por los problemas que rodean al Reus, sí deja sin margen de acción y sin ningún derecho federativo al conjunto rojinegro. Es decir, que no podrá fichar ni inscribir jugadores en este periodo, hasta que haya una resolución final a su caso. Tampoco tendrá ingresos por los derechos televisivos ni ayudas por el descenso, por lo que la condena deportiva al Reus es inevitable.



Comunicado de la AFE

Pero ya por la tarde fue la AFE la que tomó la palabra en nombre de los jugadores del Reus. Lo hizo a través de un comunicado, donde resaltan dos puntos. «En la mañana del día 4 de enero se envió un escrito a la RFEF para que también actúe en consecuencia y tome medidas para evitar que el Reus continúe en esta situación de desigualdad deportiva». «Y esta tarde -por la de ayer- AFE y el resto de jugadores del Reus han solicitado a la Federación, en aplicación del artículo 239- fuerza mayor -, la suspensión del partido de la próxima jornada por las razones antes expuestas». Una situación peliaguda que es difícil saber cómo se resolverá.

Bartolo, concienciado

Ayer también compareció el técnico del conjunto catalán, que en principio celebró que el encuentro siga activo y lanzó varios mensajes. «Yo era partidario de que el partido se disputase. Las condiciones son las que tenemos y tampoco varían respecto al partido frente a Las Palmas en el primer partido de Liga. Siempre hemos estado en desventaja respecto a los rivales. Si a través de esta resolución había algún objetivo como era liquidar al CF Reus está claro que no soy partidario», explicó Xavi Bartolo en primera instancia.

«Es evidente que hay jugadores que son partidarios que no jugar y esa no es mi visión a nivel personal. Ya les he dicho a todos que cualquier respuesta suya a nivel personal que no sea competir que se lo piensen bien. Porque yo, como entrenador que los he defendido hasta ahora, a mí en ese camino no me encontrarán, ni delante del club ni delante de la opinión pública», explicó sobre la posible actuación de los jugadores.

«Yo no sé si este proyecto tendrá mucho tiempo más de vida pero les aconsejo que no tomen una decisión de la que puedan arrepentirse a nivel personal», continuó.