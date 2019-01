Muñiz: "La Segunda División no se merece esto"

El entrenador del Málaga CF, Juan Ramón López Muñiz, ha lamentado la situación que vive el Reus y por la cual sigue en el aire la disputa del partido de mañana en La Rosaleda. En todo caso, el asturiano indica que "la categoría no se merece esto", al mismo tiempo que asegura que el Málaga ha preparado el partido como cualquier otro.

"Es una situación extraña, no lo había vivido antes, pero intentamos estar lo más al margen porque lo demás puede ser un error. Será un partido con once jugadores enfrente que intentarán sacar un buen resultado. Tenemos que hacer muy bien las cosas para ganar. No sabemos exactamente lo que ocurre. Es una pena, la categoría no se merece esta situación, es una muy buena liga que ha mejorado mucho en nivel, en cuanto a preparación, afición y jugadores", dijo en rueda de prensa.

Así las cosas, Muñiz asegura que el Málaga ha preparado el duelo como cualquier otro. "Hemos afrontado la semana de una manera totalmente normal. No entramos en esa situación de qué va a pasar, sería caer en un error. Estamos preparando el partido para estar en la mejor disposición posible. Sabemos que son tres puntos importantes, no podemos caer en el error de confiar. Tenemos que pensar que vamos a jugar e intentaremos ganar, sabiendo que es un buen rival que hizo buenos partidos en las últimas semanas ante Osasuna o Alcorcón. Confianza cero y trabajo, el máximo. Si se plantan es una decisión de los jugadores, nosotros no vamos a entrar en ninguna situación así. Ellos tendrán que ver cómo lo resuelven. Parar o no un minuto no creo que afecte. Todos lo lamentamos, pero al final entre la AFE, la Federación y LaLiga deben solucionar el problema", analizó.

Por otro lado, el técnico no quiso pronunciarse acerca de Seleznyov, que se convertirá en el primer fichaje invernal del Málaga CF. "Caeríamos en un error si hablamos de un jugador que no está con nosotros. Me preocupa lo de mañana. Solo me preocupa el Reus, no quiero distraer la atención, sería un error por nuestra parte".

Además, también tuvo palabras para los lesionados Luis Hernández y Ontiveros, que no se han entrenado con el grupo y son duda para mañana. "A Luis vamos a ir incorporándolo progresivamente, no vamos a arriesgar. Aunque haya adelantado el proceso de recuperación, no vamos a tomar riesgo porque estamos en la jornada 20, no en la 40. Hay otros jugadores que están al cien por cien. Ontiveros tiene un golpe en la rodilla, esperaremos a mañana, hay tiempo. Es un golpe y una molestia, ha parado por precaución porque los servicios médicos así lo aconsejan".