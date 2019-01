El regreso de Luis Hernández, la única duda de Muñiz para el once de mañana

El Málaga CF continúa el día a día con un ojo en el trabajo de los entrenamientos y con otro con lo que finalmente pueda suceder en el partido con el Reus. Es por eso que en el plano deportivo, Muñiz tiene pocas dudas para el encuentro contra los catalanes, si finalmente acaba disputándose. La vuelta de N'Diaye al once tras cumplir sanción es clara y sólo la posible duda de incorporar ya a Luis Hernández en el equipo sería la incógnita que acompaña al asturiano estos días.

El central madrileño ya es uno más desde que la plantilla regresó de las vacaciones de Navidad y está trabajando a buen ritmo. Sin embargo, no juega desde principios del mes de noviembre, lo que puede suponer un hándicap para él. Otro punto a tener en cuenta es el buen hacer de Diego González y de Pau Torres. Entre ambos han conseguido frenar la sangría goleadora en contra y suman dos partidos sin encajar gol, ante el Oviedo y el Cádiz.

Habrá que ver si Muñiz premia a los dos jóvenes zagueros o si decide ya apostar de nuevo por Luis Hernández para que vaya recuperando ritmo de competición.

Ayer, sin embargo, Ontiveros no pudo trabajar con el grupo y es posible que sea baja esta jornada. También apareció Blanco Leschuk con un golpe en su rostro, pero no impedirá que sea de la partida ante los catalanes. El once de Muñiz sigue bien identificado a la espera de refuerzos o de bajas por lesión/sanción.