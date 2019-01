El liderato como regalo de Reyes

La RFEF decide no suspender el partido pese a la petición de la plantilla 'ganxet' - Un triunfo blanquiazul le permitiría asaltar la primera posición de LaLiga 123 y volver a puestos de ascenso directo - Ontiveros y Luis Hernández son duda para esta noche

Finalmente habrá fútbol el Día de Reyes en La Rosaleda. Y es que, la disputa del Málaga CF-Reus de hoy (20 horas) ha permanecido en el aire durante semanas y hasta que ayer por la tarde la RFEF desestimó la petición de la plantilla del club catalán de suspender el partido por los graves problemas de impagos que sufren, no ha habido luz verde.

En todo caso, será un partido raro, distinto y difícil de jugar para uno y para otros. Los jugadores del Reus no quieren disputarlo pese a que se les obligue y aluden a «causas de fuerza mayor» y a que no están en condiciones anímicas de jugar al fútbol. Y el Málaga, pese a que ha preparado el partido intentando mantenerse al margen de la situación del rival, es difícil que no se contagie del mal rollo que envuelve al club catalán.

Con mucho ojo se debe andar el Málaga y no confiarse. El Reus llega a la capital costasoleño en una situación dantesca, con solo 12 jugadores de la primera plantilla y sin pensar en el fútbol, pero en el mismo estado llegaron a Alcorcón y se llevaron los tres puntos. Por ello, el Málaga deberá saltar al césped de La Rosaleda como si el rival que tiene en frente es el mismo Borussia Dortmund.

En juego está un triunfo vital que catapultaría al Málaga a la primera posición de la Liga 123 después de que Granada y Albacete empataran el viernes. Sin duda, ganar hoy y auparse al liderato sería la mejor manera de comenzar el 2019.

Para el reto, Muñiz tiene varias dudas a la hora de confeccionar su once. Ontiveros y Luis Hernández no se ejercitaron ayer con el grupo por precaución y habrá que ver si llegan a tiempo para disputar el partido. N'Diaye, tras cumplir sanción ante el Oviedo, volverá a la titularidad en el centro del campo junto a Adrián.

El partido es inédito entre dos conjuntos que nunca en su historia se han enfrentando. Los catalanes, penúltimos con 17 puntos, viajan a Málaga bajo mínimos y con seis jugadores del filial que completarán la convocatoria para poder llegar a los 18 futbolistas.

El entrenador del conjunto reusense, Xavi Bartolo, no tendrá demasiado margen de maniobra para confeccionar un once en el que, después de muchas temporadas, no estará Edgar Badia bajo palos. Pol Freixanet, excanterano del Málaga, será el meta hasta final de temporada y el portero del filial Chechu Grana esperará su oportunidad desde el banquillo.

Los cuatro defensores disponibles serán titulares. Bastos actuará en el lateral derecho, Borja Herrera entrará en el flanco zurdo y Jesús Olmo y Alejandro Catena serán los centrales.

Los tres centrocampistas serán los habituales. Juan Domínguez, Gus Ledes y Mario Ortiz saldrán de inicio en un 4-3-3 con Ricardo Vaz y David Querol como extremos. Miguel Linares, al que se ha relacionado con el Real Zaragoza, será el delantero centro.