Muñiz: "Es un tropiezo, pero estábamos disputando el liderato"

Muñiz mostró su decepción en sala de prensa tras caer ante el Reus en un encuentro atípico y marcado por todos los condicionantes que rodearon la previa, sobre todo por la grave situación económica que vive el equipo catalán.

En primera instancia, el técnico quiso destacar el valor del rival. "Nos hemos encontrado un equipo que como ya sabíamos no era un equipo de juveniles, eran profesionales que tienen criterio, juego y que generó problemas a muchos equipos. No nos sorprendió esta situación, pero se pusieron por delante y nos costó mucho más. Subimos líneas pero tenían más espacios y los aprovecharon", explicó en primera instancia.

Y es que Muñiz no quiso hacer más incidencia en la situación del rival. "De las cosas que oigo, solo me creo lo que veo. Es mucho más fácil ir de víctima. Han hecho un gran partido, nos han ganado y punto. Explicación: que la igualdad es máxima y el que se pone por delante tiene mucho ganado. No venían una banda de amigos, ganaron en Alcorcón y sabíamos que venía un buen equipo. No venían unas víctimas. Han hecho el partido que tenían que hacer. Comentamos en la previa que si pensamos que ibamos a ganar fácil estábamos equivocados. Se adelantaron y supieron jugar a la contra", comentó el entrenador.

Al técnico se le cuestionó la puesta en escena. "Para ser aspirante de Primera hay que mantener una regularidad. ¿Por qué? Somos un equipo que para aspirar tenemos que llegar a marzo en esa aspiración. Es un tropiezo, pero estábamos disputando el liderato. Sabemos que la categoría es difícil. Ha sido un tropiezo, nos han ganado bien y a partir de ahí seguir trabajando. No veo que haya más situaciones para echarse las manos a la cabeza. Y a seguir jugando. Hoy no se acaba la liga y si se acaba estaríamos en play off. A partir de ahí, a seguir trabajando. El nombre no te lleva a ningún lado. Hasta mayo, veremos a ver qué podemos aspirar"

A Muñiz se le preguntó también por la fragilidad defensiva. "Hasta hoy llevábamos sólo 13 goles en contra. El equipo defensivamente trabaja. La diferencia es que en el minuto 11 te pones en contra. Ya preveíamos que si pasaba eso ibamos a tener dificultades porque el entorno creía que iba a ser fácil. Dejamos espacios y tuvieron la fortuna de meter las que no metimos nosotros. Partido pertido y tres puntos perdidos. El equipo lleva 20 jornadas demostrando que es fiable. Esto no es un paso atrás".

Al Málaga también se le achacó falta de ambición. "Ambición tenía el equipo. No se le puede criticar en esfuerzo. Si estábamos organizados o no puede ser, pero ellos no bajaron los brazos. El partido entró en fases y ellos las leyeron mejor. Las contras con velocidad nos hicieron daño. En la segunda parte tuvimos más velocidad, robamos más lejos de la portería. Pero la ambición no creo que sea el motivo".

El equipo recibió críticas por parte de la grada, a lo que también se refirió el técnico. "Afecta al equipo. Hubo precipitación, porque quería llegar a la portería contraria con pases largos. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Quizás intentar enchufar a la afición. Los que hemos perdido hemos sido nosotros, pero que eso afecta, sí. Que eso pase en una situación como ésta pues nos sorprende. Cuando no pasa eso tenemos que respetarles e intentar que no pase en el siguiente partido, con más carácter. Podemos jugar mejor o peor, pero que el equipo trabaja hasta el final no cabe ninguna duda. Y como dijimos, todos juntos conseguimos el objetivo".

¿Y esta derrota, puede afectar al equipo? "Se digiere mal. Es una derrota difícil, nos han ganado bien. Pudimos haber hecho algún gol, pero al final supieron leer perfectamente. Generamos pocas ocasiones en la portería contraria y tuvimos poca fortuna. Mañana a empezar a trabajar y a pensar que el rival que viene ha vuelto a tener el nivel. Para ser aspirante tienes que tener paciencia, madurez, esfuerzo y muchas cosas. Y a partir de ahí vivir cada partido como si fuera el último. Esto es el fútbol"

Por último, Muñiz se refirió al debut de Hugo. "Bien, está demostrando que puede tener ese espacio. Ha venido entrenando y ha tenido un debut bastante digno en un momento difícil. Necesitábamos desborde por fuera y nos lo ha dado".