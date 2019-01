Uno por uno del Málaga - Reus

Mal partido colectivo del Málaga CF, que no dio la talla para superar al Reus.

CIFU

5 / El mejor del partido

Fue el único que supo leer el partido desde el principio. Se vació y puso intensidad en cada una de sus acciones. Pero sus centros no siempre fueron bien y acabó sustituido para buscar una variante ofensiva de Muñiz.

MUNIR

2 / No paró nada

Puede que estuviera vendido en varios de los goles, pero no realizó ninguna parada en el partido. El Reus disparó tres veces a puerta y todas fueron dentro. No dio la seguridad de otras ocasiones.

DIEGO GONZÁLEZ

3 / Penalti

No tuvo su día. Borjita le sorprendió a él y a Pau en el 0-1. Tampoco tuvo claridad para sacar el balón. Y cometió un penalti en un balón a su espalda. De hecho, debió ser falta fuera del área, pero también expulsión. Eso que le «perdonaron».

PAU TORRES

4 / Sin tino

Al igual que Diego, no tuvo su mejor día. Tras el 0-1, era el encargado de sacar el balón y abusó del pelotazo. Tuvo alguna ocasión de marcar de cabeza, pero fueron disparos mansos.

JUANPI

1 / Desastroso

No le salió nada. Y de hecho, cada acción que intentaba era más beneficio para el rival que para el Málaga. Intentó buscar portería varias veces pero sus disparos siempre fueron flojos y mansos. No llegaba a los balones en largo y estuvo muy perdido.

ADRIÁN

4 / Faro sin luz

Tenía que asumir más responsablidad y correr más riesgos con sus pases, al estar el rival encerrado. Pero no dio ese paso al frente. Intentó meterse entre líneas sin éxito. Y perdió algún que otro balón peligroso.

N'DIAYE

3 / Intrascendente

Estuvo igual que si no hubiera estado. Su presencia no se hizo notar. Y cometió otra vez una falta que pudo costar algo más que amarilla. Tuvo una doble ocasión mediada la primera mitad, pero se estrelló con Pol y luego la mandó fuera.

PACHECO

2 / Perdido

Volvió a mostrar esa imagen alejada del Pacheco que gusta. No tuvo ningún protagonismo en el juego. Y lo poco que actuó estuvo lejos de su nivel. Acabó sustituido al descanso.

HARPER

4 / Intensidad

Estuvo intenso y aunque desacertado y bien vigilado, pudo marcar algún que otro gol. Pero a Harper le tomaron la matrícula. Intentó poner parte de su derroche físico en la presión, pero no desequilibró en el ataque, con el balón en los pies.

BLANCO LESCHUK

3 / Apagado

Sólo tuvo una ocasión clara para marcar, en un paradón de Pol a un cabezazo suyo. Lo demás, corrió más de la cuenta y estuvo poco visible como referencia. Y por supuesto, volvió a no marcar, lo que ya es una tendencia preocupante en el delantero argentino.

DESDE EL BANQUILLO

Hugo (5) El canterano debutó en la segunda mitad. Dejó algunos detalles de su calidad. Le faltó más osadía y buscar más portería rival E incluso abandonó la banda fácil.

Renato (2) Tuvo 45 minutos para demostrar algo, pero no aportó nada. Muñiz lo movió en el esquema pero el resultado fue el mismo.

Héctor (2) Entró con el partido ya roto, pero no dejó su huella en ningún momento.