"Entiendo el enfado de la afición por lo del Reus, pero no los pitos"

Asegura que el Málaga tiene un «gran grupo» con el que luchar por el ascenso y asemeja este proyecto a los del Betis y Wolverhampton, con los que consiguió subir. Además, se siente «muy mal» por tener que dejar al equipo en plena lucha por el ascenso para acudir a la Copa África con Senegal

Alfred N'Diaye (París, Francia, 6 de marzo de 1990 ) no es de esos jugadores que se callan lo que piensan. El franco-senegalés no entiende los pitos que la afición propinó al equipo durante el partido ante el Reus y así lo dice. El africano sabe que no podrá estar en los últimos partidos del curso por la Copa África, donde el Málaga previsiblemente se esté jugando el ascenso, y se siente en deuda por ello, aunque al mismo tiempo considera que su puesto está bien cubierto por los Adrián, Lacen o Boulahroud.

Han pasado ya unos días de la dura derrota ante el Reus, ¿está ya superado?

Sí. Hicimos un muy mal partido contra el Reus, todo el mundo lo sabe, nosotros los primeros. Ahora toca pensar en el futuro, primero en el Zaragoza y después en los partidos siguientes. Queremos ganar en Zaragoza y mejorar nuestra imagen respecto al Reus.

¿A qué se debe ese tropiezo tan sonado: relajación, contagio por la situación del rival, primer partido después de las vacaciones...?

No fue relajación porque hicimos un gran esfuerzo, no hubo falta de actitud en ningún momento. Hemos visto los datos físicos de cada uno y demuestra que hubo un gran desgaste. Creo que este tipo de partidos suceden a veces, las cosas salieron mal. Tácticamente cometimos errores que no solemos cometer y también hay que decir que el Reus jugó muy bien y fue mejor que nosotros.

¿Entiende el enfado de la afición y los pitos durante y después del partido?

Entiendo el enfado, pero los pitos, no. Para mí no es normal. El enfado es comprensible porque hicimos un mal partido, es la verdad; pero los pitos no los comprendo. No hubo falta de actitud ni falta de respeto al rival por nuestra parte. Simplemente jugamos mal y el Reus fue mejor que nosotros. Desde el principio de temporada cada partido hemos intentado dar lo mejor de nosotros y por eso no entiendo los pitos.

Quizás es que la gente veía una oportunidad de oro para volver a los puestos de ascenso directo...

Sí, sí, entiendo eso. Si hubiéramos ganado ese partido ahora estaríamos líderes o colíderes. Por eso todo el mundo está enfadado, la afición y nosotros también. Pero hay que pasar página y olvidar eso.

El otro día en una entrevista con su compañero Adrián me dijo que él sí es de darle vueltas a la clasificación y mirar los enfrentamientos de los rivales, ¿usted también?

Sí, a mí sí. Me gusta estar pendiente de cómo lo hacen los rivales, aunque en este momento de temporada sabemos que lo que más importa es cómo estamos nosotros. Si ganamos seguro que vamos a subir, pero creo que es bueno estar al tanto de lo que hacen los otros equipos, por eso cada semana intento ver los resultados.

¿Cómo se encuentra dentro del equipo?

Bien. Estoy bien físicamente, trabajo muy bien y estoy en forma. Intento ayudar a mis compañeros, dar todo en cada partido y hacer mi trabajo. Si cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo las cosas van a salir bien.

¿Cree que estamos ante la mejor versión de Alfred N'Diaye o todavía tiene margen de mejora?

(Piensa)... Hago lo que me dice el entrenador, seguramente pueda hacer más cosas porque soy un jugador que puede jugar en varias posiciones. A veces puedo jugar más defensivo otras más ofensivo... Pero me siento bien e intento dar lo mejor.

Deduzco de sus palabras que aunque usted hace lo que le pide Muñiz quizás le gustaría ser el N'Diaye del Betis o del Wolverhampton que tenía más libertad para lanzarse al ataque...

Puedo hacer eso, puedo hacerlo. Con el Betis y en Inglaterra lo he hecho. Pero lo importante es el equipo y no lo individual. No tenemos muchos pivotes defensivos dentro de la plantilla, Adrián es un centrocampista más ofensivo y por eso hay que dar equilibrio. Una pareja de mediocentros hay que jugar juntos y saber que cuando uno sube el otro se queda. Lo importante es el equilibrio del equipo y no el mío.

¿Usted es más resultadista o prefiere que el equipo juegue bien?

Que el equipo juegue bien y que ganemos. Para mí lo más importante es que todos hagamos bien nuestro trabajo, así el equipo seguro que juega bien.

Se lo digo por que hay voces que critican que el Málaga no salga a por los partidos, espere demasiado a los rivales o que no se lance al ataque hasta que no va por detrás en el marcador.

Es una manera de jugar pero creo que intentamos jugar más al fútbol que hace un mes y medio. Antes no teníamos tanto el balón, ahora tenemos más posesión pero lo importante es el resultado. Si le sumamos el buen juego, mejor; pero si estamos en la parte baja de la clasificación y jugando muy bien no sirve de nada.

Ha estado en proyectos que se han culminado con el ascenso como el Betis o el Wolverhampton inglés, ¿ve similitudes entre esos equipos y este Málaga?

Sí, porque al igual que esos equipos tenemos un buen grupo y hay un gran ambiente. Las dos veces que he subido en mi carrera, con Betis y Wolverhampton, hemos tenido un grupo unido y eso hace la diferencia. Además de tener buenos jugadores que es fundamental en el fútbol. Tenemos un buen equipo y hay que seguir trabajando, queda mucha temporada y no podemos decir que vamos a subir en el mes de enero, eso es falso. Trabajamos bien y eso es lo más importante para hacer grandes cosas.

Nada más llegar aseguró que su intención era seguir en el Málaga más de una temporada, ¿sigue pensando lo mismo?

Sí, todavía lo pienso. Estoy contento, lo paso bien en mi vida personal y profesional, estoy contento. Ahora estamos cerca de la cabeza de la clasificación y con ganas de ganar los partidos siguientes para volver a ser primeros. Vamos a intentar darlo todo para celebrar algo grande al final de temporada.

Ha vivido en Sevilla y ahora lo hace en Málaga, le voy a hacer una pregunta que para mí es muy sencilla: ¿Dónde se vive mejor?

(Risas). Para mí son dos ciudades geniales. No puedo decir que Málaga es mejor que Sevilla ni que Sevilla es mejor que Málaga. He vivido en muchos sitios, en Inglaterra, en Francia, en Turquía y en España. He tenido y tengo la suerte de haber vivido en las dos ciudades que son maravillosas. Pero mira Málaga, hay sol todo el año. Estamos en enero, en manga corta y a casi 20 grados. El año pasado estaba en Inglaterra con 5 bajo cero y con lluvia... Málaga es una ciudad con muchas cosas que hacer y muy guapas.

La Copa África finalmente se jugará en Egipto, ¿Qué le parece el cambio de sede? (Estaba previsto en Camerún)

(Resopla). Me parece raro. Al final creo que Egipto es un buen país para organizar una Copa África porque hay mucha afición, buenos estadios y todo eso, pero a seis meses del torneo... me parece raro.

¿Cómo lleva el hecho de que se vaya a perder el último tramo de temporada con el Málaga y un hipotético play off?

Lo llevo mal, muy mal. Mi trabajo es ser jugador profesional con el Málaga CF y con la selección de Senegal, pero no puedo elegir entre uno y otro. Para mí no es normal cómo está montado el calendario. La FIFA tiene que hacer algo con esto, no es normal. Imagínate si nos vamos al play off y tengo que dejar a mi equipo después de todo el año trabajando y sin poder ayudar a mis compañeros. El problema es del calendario. Normalmente uno juega la Liga y cuando termina la Liga se juega la Copa África, la Eurocopa, el Mundial o lo que tú quieras.

¿Va a hablar con la Federación de su país para intentar retrasar al máximo su incorporación a la concentración de Senegal de cara a la Copa África?

Primero hay que ver si subimos directos, si vamos al play off o si no logramos nada. En marzo tenemos partido con Senegal y hablaré con la selección y luego en abril o mayo.

Tenía entendido que Senegal le había liberado de acudir a la selección hasta la Copa África debido a que ya están clasificados, ¿no es así?

No, aún no lo sé. Estamos clasificados y el seleccionador aún tiene que decirme lo que quiere hacer conmigo.

¿Cree que el club debería fichar un centrocampista defensivo para sustituirle en previsión de su marcha a la Copa África?

No es mi trabajo, eso es cosa del club. En todo caso, creo que tenemos jugadores suficientes. «Adri» es un gran jugador, Mehdi Lacen es un gran jugador, Boulahroud es un gran jugador... Si yo no estoy aquí pueden hacer el trabajo perfectamente. Tengo toda la confianza en ellos. Si el club quiere fichar, que fiche pero no es mi cometido opinar sobre ello.