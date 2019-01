"No podemos dejar que la gente se muera en el mar y no hacer nada"

Usted es francés, nació en París, pero al mismo tiempo se siente senegalés y está muy pendiente de África. ¿Cómo está viendo desde Europa la tragedia de mucho de sus compatriotas que tratan de cruzar el Mediterráneo en patera y que los gobiernos europeos solo piensen en endurecer aún más su política de inmigración?

Me parece mal. Hace más de 50 años, después de la II Guerra Mundial, los países europeos fueron a África para traer gente. Yo hablo por Francia porque fue allí a por gente con la que reconstruir el país. No podemos dejar que la gente se muera en el mar y no hagamos nada. Me parece muy mal que sufra el pueblo africano, pero diría lo mismo si el que sufre es sudamericano o de cualquier otro sitio.

¿Cree que el racismo en el fútbol en España ha disminuido o considera que aún queda mucho camino por recorrer?

En Italia hay muchos problemas con eso, cada semanas hay problemas. Mi amigo Koulibaly que juega en el Nápoles lo está sufriendo. No entiendo a la gente que mira eso en 2019. Sabemos que en La Tierra hay negros, chinos, blancos... de todo y no pasa nada, debemos vivir juntos. Me parece muy raro, son idiotas. En España he jugado muchos partidos y no he tenido muchos problemas. La gente me dijo antes de venir a España que el racismo era como en Italia pero yo no he tenido problemas.