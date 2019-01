Seleznyov: "En Málaga sólo espero un camino: llegar a Primera"

No todas las presentaciones de jugadores son iguales, aunque pueda parecerlo. La de Yevhen Seleznyov no lo fue. Ya sea por su leve retraso en producirse, por sus atípicas respuestas o por la curiosa traducción, poco pudo explicar el delantero ucraniano sobre su estado de forma, sus sensaciones y sus conversaciones con Muñiz para recalar en el Málaga CF. En cualquier caso, parece claro que el atacante tiene el objetivo de jugar en Primera División con el conjunto blanquiazul y de aportar goles.

En primer lugar, el jugador fue cuestionado sobre su estado físico. "Ahora me siento mucho mejor porque ya me estoy poniendo en forma. Necesito un poco de tiempo, no mucho, pero quiero ayudar al equipo", dijo en primera instancia. Preguntado sobre si está preparado para jugar el domingo, no quiso mojarse. "Yo no lo puedo valorar por mí mismo, eso lo tienen que valorar los entrenadores y los médicos".

El ucraniano también habló de sus expectativas. "Espero solo un camino, llegar a Primera. De momento no estoy pensando en nada más. Yo quiero jugar en Primera. No puedo prometer que puedo hacer goles cada vez que juegue, pero voy a dar el 100 o el 150 por ciento, todo lo que tenga para conseguirlo".

Seleznyov ha hablado con varias personas antes de recalar en el Málaga. "Sí, he hablado con Boyko -exjugador del Málaga-, pero primero he hablado con el entrenador, fue la primera fase. Denis me dijo que Málaga es un buen sitio para la vida, pero esa no ha sido nunca mi prioridad. Mi prioridad siempre ha sido el fútbol. Me gustaría mucho trabajar en el fútbol español porque me encanta la táctica y el fútbol de LaLiga".

"Es un gran club, grande, que jugó en Champions", comentó por último Seleznyov sobre el Málaga CF. El atacante ha completado este viernes su primer entrenamiento a las órdenes de Muñiz. Y la RFEF ya cuenta con el tránsfer internacional del delantero, por lo que podría debutar ante el Zaragoza si el técnico asturiano lo estima oportuno.