Muñiz: "Sabemos cuál es el camino"

Juan Ramón López Muñiz quiere dejar en anécdota el resultado contra el Reus de la pasada jornada. Así lo ha manifestado en la rueda de prensa de este sábado en la previa del partido contra el Zaragoza de este domingo en tierras mañas. Un encuentro en el que no estará Seleznov, del que también se refirió el técnico. El asturiano también habló del mercado de fichajes y de las opciones de que salga alguno de sus jugadores.

En primera instancia, Muñiz habló sobre la resaca de la derrota contra el Reus y cómo puede afectar al equipo."No ha costado pasar página. Las semanas son normales cuando pierdes y cuando ganas. Y olvidarnos de lo que ha pasado. Nosotros sabemos cuál es el camino, sabemos qué es lo que tenemos qué corregir y qué tenemos que mejorar, pero también lo sabemos cuándo ganamos. Se trata de seguir trabajando. Una derrota en una competición de 42 jornadas no es un fracaso, solo es una derrota, al igual que una victoria no es el ascenso, es una victoria más. Los profesionales tenemos que estar muy por encima de los resultados".

El entrenador habló sobre el Real Zaragoza. "Empezó los primeros partidos a un gran nivel de juego y resultados. Todo el mundo contaba con que era uno de los equipos a estar en la parte alta de la clasificación, lo sorprendente fue después, y eso te muestra la igualdad de la categoría. El equipo tuvo problemas, cuando tienes problemas hay más presión, cuando hay más presión baja el rendimiento, cuando baja el rendimiento empeoran los resultados. Necesitas de un buen resultado para poder sacar cabeza, lo han tenido con el Extremadura en casa, lo han mantenido con el Sporting y, sobre todo, que han mantenido un nivel alto de juego, de ritmo en el partido. Espero a un buen Zaragoza, con un estadio que aprieta, con una afición que apoya a su equipo los noventa minutos. Me espero un partido duro, difícil, un partido como muchos que vivimos durante la temporada de ese nivel. Es un nivel alto, estamos hablando de equipos que hace poco estaban disputando competiciones europeas y ahora se encuentran con una aspiración, volver a la categoría que te mantiene al mejor nivel".

Muñiz habló de los lesionados. "Luis está más cómodo pero esperaremos una semana. Estamos en la jornada 21 y no podemos correr riesgos. Cuando vuelva será para quedarse, si fuese una final a lo mejor podría jugar pero no vamos a forzar". También habló de Ontiveros. "Ontiveros tiene un proceso de recuperación lento y nosotros no podemos adelantarlo. Esperamos que pueda estar para jugar contra el Lugo. Pero no vamos a forzar a ningún jugador".

Al técnico se le cuestionó sobre el último jugador en llegar. "Está adaptándose. Lo hace poco a poco. Pero aporta honradez, profesionalidad, lo que intentamos aquí es tener un jugador más que aporte su grano de arena. Dentro de su posición hay competencia, que es buena para el equipo, porque todo el mundo subirá el nivel. Él tiene unas características, vamos a intentar aprovechar esas características en beneficio del equipo y para cuando le toque participar".

El gijonés también habló del mercado de fichajes y de la opción de que puedan salir algunos de sus jugadores. "Es bueno para el club que cuando tú recibes llamadas por jugadores, eso quiere decir que estás arriba. Al final esto es un mercado. Si llegan propuestas serias, veremos. Qué opciones tememos, ver si el equipo se debilitaría, si es positivo para la economía del club"

"Estoy muy tranquilo. Sé que la dirección deportiva y nosotros buscamos lo mismo. Todo será para beneficiar al club. Estamos tranquilos. Pero es verdad que llegamos al mercado y tampoco estamos necesitados. Hay un buen equipo y todo lo que sumaremos será positivo hasta el final. Buscaría más las características que nos faltan que en lugar de buscar nombres. Lo demás lo miro con normalidad", finalizó sobre la opción de reforzarse.