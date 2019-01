Keidi: "Cuando llega la oportunidad tienes que estar ahí"

Keidi Bare, canterano del Málaga CF, fue uno de los nombres propios del triunfo del conjunto blanquiazul el domingo contra el Zaragoza por 0-2. El centrocampista albanés estrenó titularidad con el primer equipo en La Romareda y quiso agradecer a Juan Ramón López Muñiz la confianza depositada en él. "Quiero agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico que hayan confiado en mí", dijo en declaraciones realizadas tras el partido.

Así las cosas, el internacional albanés mostró su satisfacción por la victoria. "Estoy muy contento por los tres puntos. Sabíamos que aquí el campo aprieta mucho y era muy difícil, pero hemos conseguido tres puntos y al final hemos ganado".

Al mismo, tiempo, reconoció que le sorprendió que el técnico le colocara en el once titular contra el Zaragoza. "Me lo dijo antes del partido y la verdad es que no me lo esperaba. Estoy preparado para todo, cuando llega la oportunidad estoy ahí". En todo caso, el canterano no quiere que esta titularidad sea flor de un día. "Ojalá, esto lo sabe el míster y yo no decido nada. Yo tengo que trabajar duro para conseguir jugar siempre".

Por último, Keidi quiso poner en valor a la cantera malaguista y quitó importancia a la edad a la hora de jugar. "Han jugado muchos canteranos, pero en el fútbol pueden jugar también los canteranos, no pasa nada. Hay que tener confianza en los jugadores, da igual su edad", recalcó.