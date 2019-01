Números de ascenso en el ecuador

Sólo algunos despistes puntuales y las lesiones han impedido un primer asalto impecable

La Liga 123 hace un alto en el camino en su ritmo frenético para hacer recuento y balance de la primera mitad de la competición. Han transcurrido 21 jornadas ligueras y las conclusiones ya son fundadas. Una primera vuelta en la que el Málaga CF es tercer clasificado -aunque empatado con el segundo, Albacete, pero al que le tiene ganado el average particular- y a un punto del líder Granada, que ganó en La Rosaleda. Un tiempo en el que el conjunto de Muñiz ha podido demostrar su superioridad, sus virtudes, pero también sus carencias. Un análisis de la primera mitad del campeonato que deja una puntuación notable hacia el conjunto blanquiazul, con una proyección de 78 puntos y con la sensación de que debe rematar en la segunda mitad su ascenso a Primera.



Clasificación

El Málaga CF no ha abandonado nunca la zona que acredita luchar por el ascenso

Con 39 puntos cosechados en 21 jornadas, el Málaga está en el camino correcto para intentar ascender, ya sea por la vía rápida -ascenso directo- o por la lucha en el play off, ocupando uno de los puestos de privilegio. Pero lo cierto es que el Málaga se ha mantenido siempre en la zona alta de la clasificación. Comenzó el campeonato con mano de hierro y con cinco victorias consecutivas, pero el transcurso de la competición igualó fuerzas. En cualquier caso, siempre estuvo en zona, como mínimo, de play off -entre los seis primeros-. No bajó nunca del quinto puesto, que fue tras caer ante el Granada en La Rosaleda. Esa regularidad tiene premio por ahora: ser tercero a un punto del primero clasificado, que es precisamente el conjunto nazarí.

Además, el Málaga ha conseguido superar varios baches a lo largo de esta primera mitad. Estuvo tres meses sin ganar lejos de casa, lo que fue un lastre. Y entre la jornada 12 -la visita a Pamplona- y la 16 -el Granada en La Rosaleda- sólo ganó al Nástic. Es decir, un triunfo en cinco jornadas.

Pero el empate en Oviedo y la derrota al Reus posiblemente haya sido el peor tramo, ya solucionado tras ganar en Zaragoza.



El más ganador

Con 12 triunfos, el Málaga es el que más veces ha salido victorioso en la categoría

El conjunto blanquiazul tiene el registro de privilegio de ser el equipo que más veces ha ganado en una Segunda igualada que también ofrece muchos resultados sorpresa. Sin embargo, algunos despistes le han costado la derrota, lo que le impide ser también el líder de Segunda. Hasta seis derrotas suma el conjunto blanquiazul, el que más de la zona alta.

Martiricos, clave

La Rosaleda fue un fortín en el inicio de Liga y el Málaga ha cosechado 24 puntos de local

Una de las claves del Málaga, sobre todo al comienzo del campeonato, ha sido La Rosaleda. Ha jugado un papel diferencial y fruto de ello, el equipo de Muñiz es el segundo mejor de la categoría en casa con 24 puntos posibles de 30. Las derrotas con Granada y Reus, los únicos borrones. Lejos de casa, el bache de tres meses sin ganar fuera fue demasiado.



Plantilla larga

Muñiz ha utilizado hasta 28 jugadores en 21 jornadas

Las sanciones, las lesiones o simplemente los estados de forma de unos y otros ha generado que Muñiz haya utilizado casi 30 jugadores en tan poco tiempo. Algunos, muchos, son canteranos, lo que le da un valor mayor a realizar tal apuesta. Hugo, Keidi Bare, Hicham, Harper, Mula, Ontiveros... La nómina es amplia.



Falta gol

El peor defecto del Málaga, la poca pegada que tiene con sólo

Con sólo 24 goles marcados en 21 jornadas, el Málaga maximiza sus goles. Sin embargo, el conjunto blanquiazul es de los menos goleadores de la parte alta de la clasificación. Alcorcón y Sporting, de la media hacia arriba, suman aún menos que el Málaga. Pero sin duda es la faceta que debe mejorar el equipo de Muñiz si quiere no pasar apuros en el segundo asalto del campeonato, donde es favorito al ascenso.