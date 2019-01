LaLiga aún no ha validado el fichaje de Seleznov

El club cree que no habrá problemas para que pueda participar este fin de semana, si Muñiz lo considera oportuno

Yevhen Seleznov aún no es jugador del Málaga CF a todos los efectos. Legalmente sí, pero burocráticamente no está inscrito como jugador blanquiazul en LaLiga, por lo que aún está a la espera para tener toda su documentación en regla. La culpa, según las fuentes consultadas al respecto, recaen sobre la propia Liga, ya que no ha actualizado los últimos movimientos del Málaga CF en este mercado invernal, que son la salida de Mikel Villanueva y la llegada del delantero ucraniano.

La inscripción de Seleznov corresponde evidentemente al ya conocido límite salarial. Aunque en esta ocasión el Málaga ya ha realizado todos los trámites pertinentes para que esté ya inscrito. La clave estaría en la salida de Mikel Villanueva en calidad de cedido al Nástic de Tarragona, ya que liberaría una partida económica suficiente para hacer efectiva la inscripción del ucraniano. La patronal, por razones desconocidas, no ha validado la operación del zaguero venezolano al conjunto catalán, que automáticamente daría el ok a la inscripción del nuevo malaguista. Sin embargo, el zaguero sí ha debutado con el Nástic la pasada jornada, aunque lo hizo con una atorización de la patronal, no con la licencia federativa como tal. "No presentan licencia: (Jugador: Mikel Villanueva Alvarez) El delegado del club Gimnastic de Tarragona SAD me presenta autorización de la Liga Nacional de Fútbol Profesional en lugar de licencia federativa", reflejaba el acta del partido entre el Elche y el Nástic.

En el Málaga CF están tranquilos al respecto y aseguran que es una cuestión burocrática, "un trámite". Es más, si Muñiz quisiera contar ya con Seleznov este fin de semana ante el Lugo (el sábado a las 20.30 horas en La Rosaleda), el club trataría de agilizar la inscripción por cauces internos. Y de ser necesario, apelarían a esa teórica "autorización", como ya hizo la pasada jornada Villanueva en el Nástic, aunque el caso del Málaga requiere, en teoría, de una salida para una llegada.

Hay que recordar que este es el último escollo para que Seleznov sea malaguista, aunque no parece un proceso complicado de solventar. Otra de las complicaciones, como es contar con el tránsfer internacional del jugador, ya fue depositado en la RFEF la semana pasada, coincidiendo con la presentación del jugador, por lo que no hay ningún problema al respecto en ese sentido.

El Málaga CF, en cualquier caso, está apretado al máximo con el salario Liga ya que tiene poco margen de maniobra. De hecho, el club espera cerrar varias salidas en los próximos días, por lo que Haksabanovic será oficial antes del fin de semana y también se trabaja para dar salida a Héctor y Boulahroud, como mínimo. La intención es, a medio plazo, hacer hueco al menos para un fichaje más, que se pretende que sea un mediocentro, preferiblemente creativo -ha sonado Daniel Torres, del Alavés, aunque con muchas razones para que no se lleve a cabo la operación-.

El club ya tuvo problemas con el límite salarial y con el hecho de poder inscribir jugadores en LaLiga el verano pasado. Jugadores como Pacheco, Haksabanovic, Koné, Boulahroud, Lacen y Kieszek tuvieron que esperar al último día del mercado de fichajes para poder ser inscritos. Un extremo que no parece que vaya a repetirse en esta ocasión, aunque con LaLiga de por medio todo es posible.

El CD Lugo, rival este fin de semana del Málaga CF, sí ha podido completar ya varias operaciones en el mercado, como las salida de Kravets al Leganés o la de Bernardo al Granada. Ambos no estarán ante el Málaga. Pero por ejemplo, Gerard Valentín -que llega cedido del Deportivo de La Coruña- aún no ha sido inscrito. Ni la salida del malagueño Jona, que regresó al Córdoba, donde ha rescindido contrato.