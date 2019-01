Muñiz: "No saldrá nadie que luego no tenga recambio"

Juan Ramón López Muñiz pasó ayer revista en la Cadena Cope, donde abordó diferentes temas de actualidad. En el ecuador del mercado, el técnico se movió en el mismo camino que José Luis Pérez Caminero días atrás sobre posibles salidas. «Tenemos claro dónde estamos. Lo primero era ser un club estable. Pero sabemos que si hay una situación para vender, y si no nos resentimos, hay un recambio y el ingreso es grande... no pasaría nada. No podemos debilitarnos. La época de mal vender ya pasó. El club no dejará salir a nadie que debilite al equipo. Y no saldrá nadie que luego no tenga recambio», dijo al respecto.

El asturiano también analizó la primera vuelta del Málaga. «Hicimos buenos partidos. Vemos cómo es la categoría. Vemos también el juego de otros equipos que están arriba. Nosotros buscamos la máxima rentabilidad. Si se divierten o no, yo no voy a entrar en ningún debate», explicó.