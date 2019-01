Haksabanovic inicia la operación salida en el Málaga CF

La prioridad sigue siendo un mediocentro, pero el club se interesa por el extremo venezolano Darwin Machís

La segunda operación del Málaga CF en el mercado invernal -la tercera si se tiene en cuenta la salida de Mikel Villanueva, que realmente no llegó a contar para el club blanquiazul tras desvincularse del Reus- se ha completado con la marcha ya cantada de Saed Haksabanovic. El extremo sueco-montenegrino, que ha pasado sin pena ni gloria por Málaga con un balance de poco más de 50 minutos jugados repartidos en dos partidos, fue ayer anunciado como nuevo jugador del IFK Norrköping sueco -curiosamente el Málaga CF no lo hizo oficial-, y no finalmente del AIK Solna, campeón de Liga que negoció hasta el último momento su fichaje.

Sin embargo, aunque «Haksa» es ya pasado, ya que vino cedido por el West Ham, su salida tiene un efecto presente ya que libera salario liga para que el Málaga CF pueda seguir «jugando» en el mercado invernal.

El club, que ayer seguía a la espera de que la Liga inscribiera a Seleznov como nuevo jugador malaguista, aunque para ello tenía que validar también la cesión de Mikel Villanueva al Nástic, quiere seguir fichando este invierno y necesita soltar equipaje. El primero ya ha salido, después de que llevara desde la vuelta de las vacaciones de Navidad sin ejercitarse con el equipo. Pero en el club esperan que no sea el último.

Y es que aunque el mercado marca sus tiempos y elige sus protagonistas, la dirección deportiva blanquiazul quiere desprenderse aún de Héctor y de Boulahroud para continuar haciendo hueco en la plantilla.

Por el momento, el Málaga CF tiene 23 fichas, una vez consumada la salida de «Haksa» y aún contando con Juankar en la plantilla, que es muy probable que reciba la baja por su grave lesión de rodilla. El club no tiene problemas de cupos, pero sí con el límite salarial.

Y es que la intención del club es la de seguir fichando, tras la llegada de Seleznov. La principal necesidad es la de un mediocentro, a poder ser de corte ofensivo -una posición de la que quizás adolece el Málaga CF-, pero también se mira a jugadores de corte defensivo, como es el caso de Dani Torres, mediocentro del Alavés que ha sido ofrecido en Martiricos pero que de momento no entra en los parámetros económicos del club.

Sin embargo, en el mercado también ha aparecido otra opción, apuntada ayer por el Diario As. Y es la del extremo venezolano Darwin Machís. El Málaga considera que necesita jugadores rápidos en su equipo, sobre todo para buscar la contra cuando tiene el resultado a favor, y ahora mismo también adolece de ese perfil de jugador.

El sudamericano, con pasado en LaLiga, que milita en el Udinese, pero que no tiene minutos en su actual club, es uno de los nombres que aparece en cartera. La necesidad de reforzar al equipo de cara al exigente segundo tramo de la temporada no ha menguado y el club ya sondea varios frentes. Pero como era de esperar, las salidas siguen siendo prioritarias.