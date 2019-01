"El objetivo de la segunda vuelta es mantener la regularidad"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, hizo balance durante su comparecencia previa al duelo contra el Lugo de la primera vuelta liguera e indicó que el principal objetivo del equipo para el segundo tramo de competición es mantener la regularidad. "Todo lo que se lleva hecho hasta el momento lo valoro positivamente. Hemos tenido muchas situaciones y hemos podido darle estabilidad al club y que solo hablemos de fútbol, de competición. Al final eso es muy importante, vamos en esa línea. En cuanto a trabajo y resultados es excelente pero hay que tener en cuenta que llevamos la mitad del camino. Lo que manda en una Liga de 42 jornadas es la regularidad y vamos a intentar mantenerla en la segunda vuelta. El camino que se ha cogido es bueno y trataremos de no abandonarlo, es el objetivo de la segunda vuelta".

Llega el Lugo, un rival de la parte baja de la tabla, aunque Muñiz asegura que no están preocupados por su bajo rendimiento con los equipos que están luchando por la permanencia. "Nosotros no valoramos a los equipos que vienen si están arriba o están abajo, los valoramos como equipos de la categoría y como equipos que generan siempre dificultad a los rivales. La igualda en el marcador siempre es máxima, venga el que venga. Respetamos muchísimo a los equipos y el nombre o la posición no lo valoramos. Tratamos de hacer nuestro partido, lo que consideramos oportuno para sacar los tres puntos y hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos que hacer una visión general de 42 partidos y no fijarnos en uno, dos o tres. Eso te puede llevar a engaño".

Cuestionado por los tocados Luis Hernández y Ontiveros, Muñiz no quiso dar pistas sobre si estarán o no ante el Lugo. "El equipo está preparado para competir, sea quien sea el que salga. Todo el mundo trabaja, todos compiten y todos entrenan. Mañana decidiremos los que consideramos que están en mejor momento de forma y los que estén al 100%. Quedan 24 horas y será entonces cuando valoraremos situaciones. Hay un grupo grande de jugadores y en ese aspecto el entrenador está tranquilo. Elija al que elija van a hacer un buen partido para llevarse los tres puntos".

También se ha referido a las opciones que tiene el ucraniano Seleznov de debutar con la camiseta del Málaga. "Está en condiciones de jugar y veremos según se dé el partido. Hay muchas opciones a valorar. Intentaremos siempre poner a los jugadores que mejor estén y mañana lo valoraremos después de una semana de trabajo exigente y de intentar ponerse al día tanto en lo táctico como en lo físico. Es importante el conocimiento de los compañeros y si consideramos que está preparado le pondremos, si vemos que necesita un poco más de tiempo, esperaremos. Esto no es un partido, son 42, quedan 21 y si no juega en este partido ya jugará el siguiente y aportará su granito de arena".

"Es un futbolista que ha venido con muchas ganas, le faltan horas del día para ponerse a tono y trabajar. Su actitud nos da esperanzas de que se integre lo más rápido posible. Con los compañeros ha avanzado muchísimo, el idioma ahora mismo es una barrera, pero ya entiende un poco y en inglés se apaña bien. Conoce perfectamente el estilo de juego y la dinámica del día a día", agregó sobre el delantero ucraniano.

En todo caso, Muñiz no ha querido o no ha podido confirmar si Seleznov ya está inscrito en LaLiga. "Eso, si mañana va convocado, preguntaremos y nos tendrán que decir si sí o si no. El tema burocrático no sé como está".

Y analizó al Lugo. "Espero un buen equipo, un equipo que lleva pocos goles en contra y sus partidos siempre son muy apretados. Es un equipo ahora más vertical que al principio de temporada, donde tenía más posesión. Es un equipo muy ordenado, con muchos aspectos positivos dentro de su juego. Hace pocas jornadas puso en muchas dificultades a equipos de la parte alta y estamos seguros que va a venir a competir".

Muñiz quiere olvidar cuanto antes el duro varapalo que supuso la derrota hace dos jornadas en casa ante el Reus. "Hay que olvidarlo, ya ha pasado. Eran tres puntos en juego y los hemos perdido. El equipo siguió trabajando y mirando al futuro y con ilusión de conseguir un objetivo a largo plazo y no centrarse en lo que no sale bien. Si pensamos solo en lo que no sale bien estaríamos en depresión. En 21 partidos han habido más cosas buenas que malas. Llevamos una regularidad muy buena y en eso nos hemos centrado para ir a Zaragoza y competir, jugar y traernos un buen resultado ante un equipo que estaba en racha. El equipo me ha mostrado que sabe reponerse de una situación que no te sale como esperabas".

Para el asturiano, la llegada de nuevos fichajes no debe alterar el funcionamiento del vestuario. "No tiene que afectarles. Todo el mundo que llega viene a aportar su granito de arena e intentar ayudar a conseguir los objetivos marcados. Espero total normalidad, esto es fútbol, somos profesionales y sabemos cuando se abren los mercados y lo que pasa dentro de este mundo. Espero que los que entren se adapten lo mejor posible y lo antes posible a la dinámica del equipo y la buena sintonía que hay desde el inicio de temporada. Aquí el que llegue tiene que demostrar que es mejor que el que está para jugar".

Tampoco ha querido comentar nada de jugadores que están sonando para reforzar al equipo en este mercado invernal, como Darwin Machís, extremo venezolano vinculado al Málaga. "No te puedo comentar nada de un jugador que no está con nosotros. Lo primero porque lo considero una falta de respeto al que sí está. Es una previa de partido, con tres puntos en juego. No espero que venga en breve y no sé si vendrá, no tengo noticias sobre ninguna situación. Mi esperanza es que los míos estén bien, que Ontiveros se vaya recuperando, esa es mi ilusión. Si todos mis jugadores se recuperan tenemos plantilla suficiente para funcionar".

Por último, tampoco desveló si el cambio de esquema realizado en Zaragoza se va a implantar en futuros partidos. "Desde la pretemporada llevamos preparando diferentes sistemas de juego para tener varias alternativas. Dependiendo de las circunstancias se elige uno u otro. Tenemos que estar preparados para dominar los dos sistemas de juego. En Zaragoza quedamos muy contentos, pero mañana valoraremos cuál utilizar".