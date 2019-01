Prohibido volver a confiarse

Está tan fresco en la memoria del malaguismo el petardazo de hace dos jornadas ante el Reus que cuesta no pensar en que el Málaga CF, si no pone todos sus sentidos en conseguir la victoria, puede volverse vulnerable ante cualquier rival. Quizás aún resuenen en Martiricos los olés y los aplausos de la afición a los tantos del conjunto catalán. Fue hace menos de dos semanas, cuando el partido fantasma abría el 2019 en La Rosaleda y pillaba a contrapié al equipo de Muñiz. Nadie podía esperar un resultado tan esperpéntico, pero se dio. Y ahora el Málaga ya sabe que tiene que jugar contra sus rivales, que no es poco, pero también contra sus propios miedos y confianzas.

Es por eso, que ante la visita del CD Lugo, conjunto a priori inferior, el Málaga CF tiene prohibido confiarse. No puede dudar ni titubear. No debe dejar nada al azar y sí salir desde el primer minuto en busca de los tres puntos. Sólo así minimizará el error y convertirá un duelo desigual en un trámite.

Pero el conjunto gallego no llega de comparsa a La Rosaleda. Los lucenses, que a punto estuvieron de sorprender al Málaga CF en la primera jornada de la Liga 123 con ese 1-2 conseguido in extremis, llegan a la cita de esta noche, la primera de la segunda vuelta, tras sumar cinco partido sin perder. Para los de Alberto Monteagudo es la mejor racha de la temporada, aunque si bien es cierto que suman un triunfo y cuatro empates.

En cualquier caso, destacan por ser un equipo rocoso y peligroso. El Dépor, la jornada pasada, puede dar buena cuenta de que no pudo hincarle el diente en Riazor. Y el Málaga, si no va a por el partido desde el primer minuto, puede también sufrir un revés que abriría nuevas heridas, aparentemente cerradas tras el triunfo en Zaragoza la jornada pasada.

Porque el Málaga, salvo despistes puntuales, se ha mostrado fiable y regular. Por eso es tercer y a sólo un punto del primero. Y por eso también puede asaltar esta jornada el liderato de Segunda, que se le resiste desde hace ya mucho tiempo -jornada 11-.

Es una jornada propicia para asaltar los puestos de ascenso directo, ya que el Deportivo (cuarto) recibe al Albacete (segundo) el domingo (18 horas). Por eso está prohibido fallar para el Málaga CF, que ya ha cometido algunos tropiezos inesperados que le han privado de asaltar la zona de privilegio.

En el Málaga CF también hay algunas dudas, ya que Muñiz tiene varias bajas de importancia y queda comprobar si repetirá el mismo sistema que en La Romareda, donde destacó por un planteamiento defensivo, clave para ganar. El asturiano dará hoy la lista de convocados, ya que tiene algunas dudas en su recámara. No estarán previsiblemente por lesión Hugo, Luis Hernández o Ontiveros, entre otros. Y queda ver también si entra por vez primera en la convocatoria el único fichaje malaguista hasta la fecha, el ucraniano Selevnoz, ya que anoche a última hora había serias dudas de que pudiera ser de la partida por su no inscripción en LaLiga. Su situación sigue siendo una incógnita, aunque el Málaga podría contar con una autorización temporal para que el ucraniano pudiese jugar.