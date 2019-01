El Málaga CF, abonado al sufrimiento

Ser aficionado del Málaga CF se ha convertido esta temporada en un hobby de alto riesgo porque el conjunto blanquiazul está poniendo a prueba jornada sí y jornada también el corazón de los malaguistas. Ya sea en La Rosaleda o a través de la pequeña pantalla, las victorias trabajadas, por la mínima y casi 'in extremis' son el leitmotiv del equipo de Muñiz este curso y que de momento le llevan a lo más alto de la clasificación.

Vivir en el alambre se ha convertido en un estilo de vida. Y que el Málaga CF arrancara la temporada en Segunda División con una remontada en Lugo no fue una casualidad. Desde entonces, el equipo blanquiazul, en 22 jornadas, ha conseguido 9 de sus 13 victorias por la mínima, ha remontando en tres ocasiones -dos de ellas contra el conjunto gallego- y es uno de los equipos que más puntos ha rescatado en la última media hora de partido. Son los síntomas de un equipo que no se rinde, que no pierde la cara al partido casi nunca, pero que también le cuesta cerrar los partidos.

Porque el Málaga CF es el equipo que más partidos ha ganado en la categoría. Pero la mayoría han acabado con sufrimiento extremo, a pique de acabar con empate. Con el corazón encogido pero con la alegría del triunfo han cerrado la mayoría de las victorias esta temporada los blanquiazules. De hecho, incluso en los triunfos sobre el Nástic (2-0) y Zaragoza (0-2), también se encauzaron con un tanto en los últimos minutos de juego, por lo que no estuvieron ausentes de emoción extrema.

Pero el Málaga CF, pese a todo, es fiable. Los de Muñiz son los cuartos más fiables de la categoría cuando empiezan ganando. Sólo ha dejado escapar un 17,9 por ciento de los puntos tras adelantarse en el marcador (7 puntos). Un dato que confirma la fiabilidad blanquiazul. De hecho, hasta en 13 ocasiones ha abierto el marcador el equipo de Muñiz.

De hecho, el Málaga es el tercero que más puntos ha rescatado en el último tramo de los partidos, concretamente en la última media hora. Hasta 6 puntos ha rescatado el equipo de Muñiz tras sumar los 12 ganados y restarle los 6 perdidos. Osasuna, con +13, el mejor en esa faceta.

Y en esas situaciones están las tres remontadas que vivido este curso. Porque en esta categoría tan igualada, adelantarse en el marcador es casi siempre sinónimo de éxito. Pero el Málaga ante el Lugo -en dos ocasiones- y ante el Albacete lo ha puesto en entredicho.

Muñiz, de hecho, habló al respecto en sala de prensa al término del partido contra el CD Lugo. "Así será durante todo el año, hay que acostumbrarse a estas situaciones. Hicimos un gran partido, tuvimos que superarnos. Superamos a un gran equipo que se puso por delante. Satisfechos por ganar, remontar y hacer buen juego y mucho sacrificio", dijo.

De hecho, ha sido capaz de doblegar a sus rivales en los últimos diez minutos, como ante el Lugo en los dos enfrentamientos, en varias ocasiones. Ante el Alcorcón se venció con un gol de Blanco Leschuk en el 81' para conseguir los tres puntos. Y contra el Mallorca Cifu también decantó la balanza en el 86'.

Y esa percepción de sufriento está ya extendida en el malaguismo. Todo ello pese a que el Málaga CF ha estado buena parte de los minutos disputados ganando. En total, 689 minutos con el marcador a favor, lo que le convierte en el tercero en la categoría -por detrás de Granada y Albacete-. Durante 913 minutos ha estado con el marcador empatado. Y 378 por debajo en el marcador. Una administración del viento a favor que ha servido para ser de los mejores de la Liga 123.